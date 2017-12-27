В Донбассе начался крупнейший с начала конфликта обмен пленными

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МАЙОРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе приступили к крупнейшему с начала конфликта обмену пленными. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, он проводится возле контрольно-пропускного пункта "Майорск" в районе Горловки на линии соприкосновения.

Пленных сопровождают представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дарья Морозова и Ольга Кобцева, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК). Мониторинг процесса обмена удерживаемыми лицами осуществляют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Безопасность подлежащих обмену пленных, уполномоченных представителей сторон переговорного процесса и присутствующих журналистов обеспечивают вооруженные сотрудники силовых ведомств.

Процедура обмена, как отмечал ранее представитель Киева Виктор Медведчук, займет несколько часов. "Я думаю, что процедура обмена займет от двух до четырех часов, т. к. много людей, более 300 человек, необходимо проверить документы", - сказал он.

Обмену предшествовала процедура уточнения списков. Ранее было объявлено, что обмен пройдет по формуле "306 на 74". В настоящее время число пленных, которых предстоит обменять, не уточняется. В свою очередь Виктор Медведчук ранее пояснял, что около 20 человек намерены остаться на подконтрольной Украине территории. "По просьбе ДНР и ЛНР эти люди будут доставлены на точку обмена, чтобы они подтвердили, что отказываются от обмена", - сказал он.

Ранее представители сторон подчеркивали, что на данном этапе освобождение пленных не будет завершено полностью. По словам Медведчука, в 2018 году должен состояться второй этап обмена, в ходе которого предстоит освободить тех, кто еще остается в плену. "После того как завершится этот этап, должен пройти второй этап, в ходе которого будут освобождены 74 человека, которых разыскивают ДНР и ЛНР, и 29 человек, которые установлены и находятся на территории Донецка и Луганска и которых разыскивает Украина", - сказал он.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Валерия Лутковская сообщила, что часть людей из республик Донбасса, которые были включены в согласованный ранее список на обмен, не были доставлены в среду на место процедуры.

"43 человека, которые должны быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи. Поэтому они не приехали", - пояснила Лутковская в эфире "Общественного ТВ".

Кроме того, по ее словам, "часть людей, которые приехали на обмен, отказываются возвращаться" на территории провозглашенных народных Донецкой и Луганской республик. Она заверила, что "каждого заложника будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории".

В свою очередь адвокат Валентин Рыбин, занимающейся юридическим оформлением обмена, сообщил ТАСС, что в пункт обмена не доставлены восемь человек, среди которых и гражданин России Евгений Мефедов. "По моим подзащитным я располагаю информацией, что они не были доставлены в пункт обмена. Среди них также гражданин России Евгений Мефедов. Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена", - заявил адвокат. Евгений Мефедов в числе активистов "антимайдана" обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.