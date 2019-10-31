В Донбассе началось разведение сил в Золотом

Стороны наконец договорились, но националисты остаются

29 октября в Минске состоялась очередная встреча Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Основные темы переговоров остаются прежними в течение многих месяцев, а некоторые – и лет. Это возобновление выплат пенсий и социальных пособий жителям Донбасса, обмен пленными и поиски пропавших без вести, реализация «формулы Штайнмайера», прекращение огня и разведение войск, выплаты украинской стороной задолженностей по зарплате работникам КП «Вода Донбасса» и другие.

Заседание гуманитарной подгруппы в очередной раз закончилось без результата.

«Украинской стороне в очередной раз было указано на необходимость проведения процедуры верификации. Многим из удерживаемых лиц не было предложено участвовать в обменном процессе. Кроме того, несмотря на обсуждения на прошлых заседаниях подгруппы обязательного условия предоставления гарантий процессуального «очищения» субъектов обмена, официальный Киев так и не предпринял ни одного действия в данном направлении», – сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она напомнила, что украинская сторона должна перед обменом освободить лиц, подлежащих обмену, от уголовного наказания, иначе люди не смогут вернуться домой, если они живут на территории, подконтрольной Украине. И это принципиальная позиция ДНР. Морозова призвала Киев разблокировать этот процесс и ускорить процедуру обмена.

И хотя заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам закончилось безрезультатно, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что «идёт серьёзная работа и готовится большой обмен пленными».

По его словам, именно работа с реализацией «формулы Штайнмайера» позволила начать 29 октября отвод войск и средств в районе Золотого.

«Стороны сегодня сделали большой шаг вперёд», – отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Заседание экономической подгруппы, похоже, сдвинулось с мёртвой точки. Было решено начать международный аудит компании «КП "Вода Донбасса"». Для поиска компании, которая сможет провести аудит, Международный комитет Красного Креста объявит тендер.

В рабочей подгруппе по безопасности также наметился прогресс – удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в районе н. п. Петровское.

«Нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком», – прокомментировала итоги работы подгруппы полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Напомним, процесс развода сил и средств должен был начаться ещё 7 октября, вторая попытка была 9 октября, третья – 11 октября. Украинская сторона сорвала все три попытки.

Заседание в Минске происходило на фоне неожиданного начала развода сторон в районе посёлка Золотое, которое до того было трижды сорвано.

Началось разведение в 13 часов 29 октября, сигнал о готовности украинской стороны к разведению Народная милиция ЛНР получила за два часа до начала, сообщил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего. По словам министра, Народная милиция республики была готова к разведению ещё 7 октября, поэтому внезапное решение украинской стороны не вызвало никакой задержки. И в ответ на белые сигнальные ракеты со стороны ВСУ в небо полетели зелёные – знак того, что в ЛНР к разведению сил и средств готовы.

В посёлок Золотое накануне вошли подразделения полицейского спецназа, которые проверили, есть ли у находящихся в Золотом националистов оружие. Националисты остаются в там, заявляя, что они – участники акции «Нет капитуляции» и не уйдут оттуда, даже если произойдёт разведение сил, и ВСУ покинут посёлок.

Вечером 29 октября перед офисом президента Украины собрался митинг против разведения сил и средств в районе н. п. Золотое. Организатор митинга – «Движение сопротивления капитуляции».

«Отступление из Золотого – первый шаг к капитуляции! Судя по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, отвод ВСУ из пгт. Золотое уже начался, и завершить его власти планируют за несколько суток. А потом планируют сделать то же в Петровском, что является сдачей территории, которую оставляем без боя, что является нарушением Конституции Украины», – говорится в сообщении «Движения». Про упоминание Конституции в свете событий последних 5,5 года говорить просто смешно – по ней сначала потоптались участники «революции гидности», а затем этот документ бросили под танки, направленные Киевом в Донбасс.

По мнению экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко, «если процесс развода сил и средств пройдёт благополучно, стороны сядут за стол переговоров, и это выбьет идеологические козыри у партии войны».

«Скорее всего, представителям Зеленского удалось достичь договорённостей с теми силами, которые блокировали развод. Как только договорённости были достигнуты, развод начался. Зеленскому очень важно провести этот развод сил, поскольку только он даёт возможность апеллировать к Германии и Франции в части необходимости проведения встречи «нормандской четвёрки». А эта встреча крайне нужна для того, чтобы выглядеть эффективным в глазах общества в части мирного урегулирования в Донбассе. Даже если она не даст результата», – считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Для окончания разведения сил и средств в районе н. п. Золотое потребуется несколько дней. Насколько успешным будет развод сторон, станет ясно уже к концу недели.