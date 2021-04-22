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В Донбассе горит военная база ВСУ - источник

22 апреля 2021, 16:15  •  330 • Политика
В Донбассе, в Рубежном, горит военная база ВСУ. Причиной пожара называют взрыв бензовоза на территории военной части.
Пожар разгорелся на базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Рубежном, расположенном в занятой украинскими войсками части ЛНР. Подробности происшествия сообщают местные жители.
По их информации, пожар начался с того, что на территории украинской военной части взорвался бензовоз. С него огонь распространился на другие строения военной базы. Сейчас оттуда слышны звуки, похожие на взрывы.
В городе Рубежном произошёл пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза,
- подтвердил глава украинской администрации в Луганской области Сергей Гайдай.
Он добавил, что на месте происшествия уже работают соответствующие службы для ликвидации возгорания, и призвал всех к спокойствию. Пользователи соцсетей уточняют, что сейчас в Рубежное съезжается техника украинской Госслужбы по ЧС из Северодонецка и Кременной.
Горит склад боеприпасов, 1 цистерна с дизельным топливом и 12 БМП, которые только утром были разгружены с ЖД-платформ,
- сообщают местные жители.
На кадрах с места событий видны огромные клубы дыма, поднимающиеся с территории военной базы ВСУ.

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