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В Донбасс прибыл гуманитарный конвой МЧС России
21 ноября 2019, 09:39 • 68 • Украина
В самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики прибыл гуманитарный конвой МЧС России.
© РИА Новости
Как сообщает Донецкое агентство новостей, грузовики привезли в столицу ДНР детские продуктовые наборы.
«В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации. В состав груза вошли продуктовые наборы общим весом более 160 тонн для детей от года до трёх лет», — сказала собеседница.
В свою очередь Луганский информационный центр сообщает, что гумконвой доставил в столицу ЛНР 80 тонн груза.
«Семь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 80 тонн гуманитарного груза. В его составе — 13 440 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трёх лет», — указывает агентство.
Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
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