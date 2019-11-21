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В Донбасс прибыл гуманитарный конвой МЧС России

21 ноября 2019, 09:39  •  68 • Украина
В самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики прибыл гуманитарный конвой МЧС России.
 
© РИА Новости
 

Как сообщает Донецкое агентство новостей, грузовики привезли в столицу ДНР детские продуктовые наборы.

«В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации. В состав груза вошли продуктовые наборы общим весом более 160 тонн для детей от года до трёх лет», — сказала собеседница.

В свою очередь Луганский информационный центр сообщает, что гумконвой доставил в столицу ЛНР 80 тонн груза.

«Семь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 80 тонн гуманитарного груза. В его составе — 13 440 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трёх лет», — указывает агентство.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.

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