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В доме осетинского экс-прокурора обнаружили труп. Женщину захоронили - источник

14 февраля 2020, 17:39  •  27 • Политика
По словам источника ТАСС, в Северной Осетии на территории дома экс-прокурора обнаружили труп женщины. Её захоронили неизвестные. Владелец дома - собственно экс-прокурор - допрашивается.
На территории частного участка в Пригородном районе Северной Осетии обнаружили тело женщины. По факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике, жертвой стала 44-летняя женщина, пропавшая месяц назад. Из дома она ушла 4 января и больше не давала о себе знать. Более того, источник ТАСС настаивает, что речь идёт о жительнице селения Кобань Ирине Боженко. А нашли её труп в доме бывшего прокурора.
"Тело жительницы селения Кобань было обнаружено в частном доме бывшего прокурора республики, - сказал собеседник агентства. - В настоящее время он допрашивается".
Официальные источники информацию о личности погибшей не раскрывают. Не говорят и о личности владельца участка, где нашли труп. Отмечено лишь, что следователи осмотрели территорию 13 февраля. А 44-летняя разыскиваемая как раз и проживала в январе с владельцем дома.
Тело было захоронено. Проводятся следственные действия для установления всех деталей происшествия. По факту возбуждено уголовное дело.

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