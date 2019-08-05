«В домах выбиты стёкла»: на складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв

На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов. Пострадали по меньшей мере семь человек. В радиусе 20 км проводится эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения. Для ликвидации возгорания в район инцидента направлены два пожарных поезда. Очевидцы рассказали RT, что взрывной волной выбило стёкла в жилых домах, расположенных в нескольких километрах от склада.

Пожар и взрывы произошли на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края.

«Сегодня, 5 августа, около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован», — заявили в Центральном военном округе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил к району инцидента своего заместителя, генерала Дмитрия Булгакова.

Минобороны РФ уточнило, что личный состав склада, где произошло возгорание пороховых зарядов, эвакуирован. Очаг возгорания локализуют с привлечением пожарной бронетехники.

В частности, для ликвидации возгорания направлены два пожарных поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги. В этой связи возможны задержки в следовании пассажирских поездов.

В экстренных службах утверждают, что на горящих военных складах в Красноярском крае находится свыше 40 тыс. снарядов.

«В двух артиллерийских складах, по предварительным данным, может быть свыше 40 тыс. снарядов, в том числе калибра 125 и 152 мм», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

В радиусе 20 км от места пожара проводится эвакуация, подтвердили в МЧС.

«В целях безопасности жителей населённых пунктов, находящихся возле военных складов в Ачинске, ГУ МЧС России по Красноярскому краю начало оповещение и экстренную эвакуацию в радиусе 20 км от военных складов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Личный состав воинской части, где произошёл пожар и взрывы, укрыт в бомбоубежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края.

По информации губернатора Красноярского края Александра Усса, речь идёт о нескольких сотнях человек.

«Сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом посёлке на данный момент», — цитирует главу региона агентство.

РИА Новости уточняет, что речь идёт о жителях населённых пунктов Новый Улуй и Каменка. Как заявили агентству в пресс-службе МЧС, для приёма эвакуируемых в населённых пунктах Горный и Ястребово развёрнуты два пункта временного размещения.

Вместе с тем администрация Ачинска сообщает, что угрозы жителям города в связи со взрывами нет.

«До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет! Просьба соблюдать спокойствие», — говорится на сайте городской администрации.

Официально известно о семи пострадавших, двое из них — военные. МЧС позднее сообщило, что эвакуированы будут порядка 1 тыс. человек из трёх населённых пунктов и детского лагеря.

RT побеседовал с очевидцами инцидента. По их словам, взрывы были очень сильными и жилые дома получили повреждения.

«Взрывы очень громкие. У меня дверь балкона открылась от взрыва, причём я нахожусь в 10 км от Каменки. Происходит всё более получаса. В городе сирена прозвучала. У людей паника, никто не знает, что делать», — сказал очевидец.

«Мы эвакуировались, но взрывы рядом, мы их видели. Стёкла наполовину выбиты в домах», — отметил другой собеседник RT, добавив, что взрывы слышны уже более часа.

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В то же время, по словам местных жителей, изначально явной угрозы от взрывов не ощущалось.

«Вначале были короткие взрывы, мы думали, это была гроза, потому что начался сильный ветер и тучи. Потом, когда уже начались масштабные взрывы и когда стёкла полетели, тогда мы уже поняли, что нужно что-то делать», — рассказали очевидцы.

Другие свидетели в разговоре с RT отмечали клубы дыма, которые были видны в районе военной части.

«Взрывы были очень громкие и огромные клубы дыма. Родственники говорят, что в домах всё ходуном ходило, так как проживают на краю города в стороне взрывов», — сказал собеседник RT.

Из-за инцидента на выезде из города образовалась пробка.

«От города до места взрыва километров 10—15. До меня ещё 3—5 км. Взрывы продолжаются и они более сильные, чем час назад. Дорога из города стоит. Люди ловят машины и пытаются добраться до родных и близких автостопом. У кого есть свой автомобиль, грузят самое нужное — и уезжают», — рассказал житель Ачинска.

Кроме того, местные жители пишут в социальных сетях, что власти оповестили их об угрозах повторных взрывов.

«Оповестили о том, что боеприпасы могут взорваться с новой силой ещё раз, предупредили, чтобы люди сидели в домах и никуда не выходили», — говорится в одном из комментариев в группе жителей Ачинска.