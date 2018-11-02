Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый прокурор Севастополя возбудил новое уголовное дело по «Ласпи» (Руслан Оста...
Коломойский назвал «почтальона» Кремля, «спасшего» его от санкций
Госдеп готовит доклад "о применении химоружия Россией" для обсуждения ...
Эксперт прокомментировал заявление Луценко об «ответе» на санкции России
Главная / Карикатуры

В долгах как в шелках

02 ноября 2018, 15:54  •  28 • Карикатуры

Дональд Трамп заявил, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока, пишет The Hill. В 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 22:54
Гражданская война
26 октября 2018, 14:54
На газовой игле
30 октября 2018, 16:24
Трико велико

01 ноября 2018, 23:39
На страже демократии
24 октября 2018, 23:54
Цена независимости
25 октября 2018, 16:09
Катись сам
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключени...
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
30 октября 2018, 04:39
ВВС США «поприветствовали» российские С-300 в Сирии
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.