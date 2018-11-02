В долгах как в шелках

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Дональд Трамп заявил, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока, пишет The Hill. В 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона.

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