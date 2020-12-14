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В ДНК русских нашли разгадку холодной войны: Познер выступил с заявлением

14 декабря 2020, 17:45  •  84 • Политика
Телеведущий Владимир Познер выступил с заявлением относительно вероятности возобновления холодной войны России и США. Он считает, что секрет кроется в ДНК русского человека, где заложено, что мы никогда не будем плясать под чужую дудку.
С приходом Джо Байдена в Белый дом отношения США и РФ едва ли наладятся, а может быть, станут ещё хуже - таков прогноз российского журналиста Владимира Познера. В беседе с ТАСС он отметил, что для сближения двух стран "нужна политическая воля руководства и колоссальная востребованность со стороны людей", но на данный момент не наблюдается ни того ни другого.
Вину за охлаждение отношений двух стран Познер возложил исключительно на Вашингтон, который рассматривает Россию как страну, которая не пожелала подчиниться. Между тем подчиняться другим странам просто не в природе русского народа, объяснил журналист: "Можно сказать, что это заложено в ДНК русского человека - плясать под чужую музыку невозможно. Либо мы партнёры, мы равные, либо нет".
При этом телеведущий не сомневается, что если бы американцы изменили свою политику, то российское руководство обязательно пошло бы навстречу. Но пока этого ждать не приходится, напротив - не исключён новый виток холодной войны.
Сейчас, по словам журналиста, идёт не совсем холодная война, поскольку нет борьбы двух систем. "Но нечто похожее уже имеет место быть", - считает он. Владимир Познер обеспокоен растущим уровнем недоверия между двумя державами: по мнению ведущего, оно может перерасти в реальный военный конфликт.
Познер также процитировал слова Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Если это произойдёт, новая война станет концом света, заявил журналист, напомнив о реальной опасности ядерного оружия.
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