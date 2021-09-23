В Днепропетровской области завели дело на 15-летнюю школьницу за сожжение флага Украины

В городе Каменское Днепропетровской области 15-летнея школьница подожгла государственный флаг Украины, поясняя, что это «не мой флаг».Соответствующее видео появилось в соцсетях 21 сентября вечером. Оно фиксирует как школьница сожгла государственный флаг Украины. Как свидетельствуют кадры, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку, в результате чего флаг вспыхнул. Действо снимали на камеру ее друзья и хохотали над происходящим.В ходе процесса у школьницы спросили, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области сообщили, что на 15-летнюю школьницу завели уголовное дело.Там сообщили, что 21 сентября во время мониторинга сети Интернет полицейскими города было обнаружено видео, на котором она поджигает флаг Украины.«В ходе проверки полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ Каменского», - говорится в сообщении.По факту надругательства над государственным символом следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса.Напомним, ранее юный житель Мариуполя нашел в кустах флаг Украины, сжег находку и похвастался этим в Instagram. За содеянное он пойдет под суд.А в Николаеве чиновники флаг сжигать не стали, а закрыли им дыру в потолке в одном из кабинетов райадминистрации.