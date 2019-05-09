В Днепропетровской области осквернили памятник советским воинам

В Днепропетровской области Украины неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение села Междуречья Павлоградского района в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«В 10:50... поступило сообщение от жителя села Междуречья Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля неизвестные облили чёрной краской фасад памятника советским воинам-освободителям в Вене.