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В Днепропетровской области осквернили памятник советским воинам

09 мая 2019, 14:24  •  140 • Украина
В Днепропетровской области Украины неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение села Междуречья Павлоградского района в годы Великой Отечественной войны.
 
© Национальная полиция Украины по Днепропетровской области
 

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«В 10:50... поступило сообщение от жителя села Междуречья Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля неизвестные облили чёрной краской фасад памятника советским воинам-освободителям в Вене.

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