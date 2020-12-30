В Днепропетровской области нашли «садик сепаратистов», где детей не обучали украинскому

В Днепропетровской области нашли нелегальный частный садик, в котором не обучали украинскому языку, так как воспитывали «элиту, которая будет общаться на русском».В рекламном ролике садика говорится, что дети там учатся на двух языках: русском и английском, об украинском языке – речи не шло.По словам жительницы Днепропетровской области Алины Бардашевской, которая некоторое время водила в это учреждение свою дочку, в месяц она платила 11 тысяч гривен. При этом она почему-то не обратила внимание на рекламный ролик учреждения и возмущаться стала лишь позже.Женщина пожаловалась СМИ, что ее украиноязычный ребенок начал говорить на русском языке, поэтому ей пришлось обратиться за объяснениями в администрацию садика.«Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно"», – рассказала Бардашевская.После этого инцидента ее ребенок перестал ходить в садик.Напомним, вскоре на Украине стартует не только тотальная украинизация всех сфер, но и вводятся штрафы за использование русского языка.