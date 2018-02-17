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В Днепропетровске мальчишку из Донбасса одноклассники затравили до инсульта
17 февраля 2018, 21:54 • 409 • В России
Причиной издевательств в школе может стать что угодно: очки, рост, успеваемость. С началом войны в сети то и дело мелькают сообщения о нетерпимости жителей Украины к переселенцам из Донбасса. Машинам с донецкими номерами чаще других прокалывают колеса, отламывают зеркала бьют стекла. С Донецкой пропиской трудней снять квартиру где бы то ни было и прочее. Первый случай, когда жертвой нетерпимости к Донбассу стал ребенок. Дай бог чтоб и последний. Дети – уж точно ни в чем не виноваты. И как это могут не понимать педагоги – загадка.
"Комсомолка" проверила эту историю по своим каналам. Факт подтвердился.
В начале войны многодетная семья Ивановых переехала из прифронтового Тореза в Днепропетровск, сообщает Днепр Час .
На «понаехали» и «быдло донбасское» отшучивались, чтобы не провоцировать лишних конфликтов.
Беда пришла в семью шестого ноября прошлого года. Одноклассник их сына, нецензурной бранью стал оскорблять мальчика и его беременную маму. Иванов, зная, что лучше не связываться, ответил «сам такой». Эти слова стали поводом, чтобы учительница обвинила в конфликте их сына. После этого началось коллективное издевательство над «переселенцем». По словам матери мальчика, его буквально закидывали камнями. Решением администрации ученик был переведён в параллельный класс. Что только усугубило проблему. Первое, что услышал ребенок, переступив порог нового класса:
- У нас уже есть один такой, а теперь свалилось ещё это недоразумение. Это надо пережить, - с порога сообщила детям классная руководительница.
Со слов матери, ребёнку выставили испытательный строк. Специально для Иванова завели дневник, куда записывали все претензии и замечания. Учительница раздраженно намекала матери на необоснованность пребывания Иванова в её дружном классе.
Вот жалобы, которые дети писали на затравленного мальчика: жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячом одноклассницу, после чего долго извинялся).
Дневник, в который записывали все претензии и замечания к донецкому реенку. Фото: dpchas.com.ua
23 ноября мальчик при странных обстоятельствах упал с лестницы и сломал ногу.
Классная руководительница завуалированно написала в объяснительной, что провела беседу с детьми, о недопустимости такого поведения. Мама пыталась решить проблему с классной руководительницей, и обращалась к директору школы, чтобы прекратить травлю ребенка, у которого было очень плохое состояние здоровья.
31 января его одноклассники составили петицию в которой требовали выгнать мальчика из школы. При этом в петиции были угрозы. Мальчик стал прятаться от одноклассников.
О том, что происходит знал весь коллектив школы, и родительский комитет.
Родители неоднократно обращались к руководству школы. Фото: dpchas.com.ua
Первого февраля Иванов позвонил маме из школы, и сообщил что над ним опять издеваются, после чего связь оборвалась. Мама позвонила классной руководительнице, но вразумительного ответа от неё не было. После этого стало известно, что у мальчика случился инсульт. В школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции.
Объяснительная записка от родителей с указанием причины почему забрали ребенка. Фото: dpchas.com.ua
Администрация школы от комментариев отказалась.
На данный момент идёт разбирательство инцидента, управлением образования изучаются все предоставленные материалы.
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