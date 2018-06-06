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В Днепропетровке сделали «Добробота»: робота-побирушку, который любит купюры и приколы

06 июня 2018, 19:09  •  65 • В России

120 лет назад по рельсам этого города на Днепре зазвенел трамвай — это стало третьим звоночком бурного транспортного прогресса в Российской империи. 108 лет назад Екатеринославская выставка показала, как южные губернии евроазиатской державы могут давать замечательные образцы современного промышленного производства.

В Советском Союзе Днепропетровск стал центром военной и космической промышленности и потому — закрытым городом, вплоть до 90-х годов 20 века.

Украинская независимость наложила своеобразный отпечаток на жизнь бывшего наукограда. В городе-миллионнике, где десятилетиями делали ракеты, после месяца напряженной работы выпустили «Добробота». Двухметровый истукан, в котором, как гордо заявляют его создатели, более 800 деталей, имеет две функции, которые в незалежной жизненно важны. Первая — он принимает купюры «на благотворительность», брезгливо отсеивая фальшивки. Вторая — отпускает остроумные реплики — в ответ на каждую подачку.

Непонятно одно: зачем надо было тратить время, силы и металл на создание робота-побирушки, если чуть выше по течению Днепра есть готовые, живые экземпляры, способные на то же самое, и даже на большее. Ну возможно, их остроумие при принятии пожертвований Запада более ограничено, а так-то...

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