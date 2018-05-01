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В Днепре полицейские составили протокол на пенсионерку с георгиевской лентой на сумке
01 мая 2018, 23:24 • 80 • Украина
В украинском городе Днепр полицейские составили административный протокол на пожилую женщину, у которой на сумке была георгиевская лента. Об этом информирует отдел коммуникаций местной полиции.
globallookpress.com © Sergey Kovalev
«Во время мероприятия была обнаружена гражданка 1939 г.р., которая публично использовала (носила на сумке) георгиевскую ленту. По данному факту составлен протокол», — заявили в полиции.
Отмечается, что в регионе на время массовых мероприятий по случаю празднования 1 мая действуют усиленные меры безопасности.
В марте на украинской границе задержали гражданина Белоруссии с георгиевской лентой.
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