«В динамичных условиях боя»: как прицелы повышают скорость и точность стрельбы российского оружия

Дислоцированное в Карачаево-Черкесии подразделение 49-й общевойсковой армии получило крупную партию современных коллиматорных прицелов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. В отличие от типичных оптических приспособлений такие приборы лишены эффекта увеличения — они предназначены для ведения точного огня на короткой и средней дистанции из автоматов и ручных пулемётов в любое время суток. Как отмечают военные, коллиматорные устройства необходимы в ходе манёвренного боя, операций в тесных помещениях и стрельбы из неустойчивых положений. Эксперты считают, что российская промышленность достигла серьёзных успехов в совершенствовании прицельных комплексов для отечественного стрелкового оружия.

Горное разведывательное подразделение 49-й общевойсковой армии, дислоцированное в Карачаево-Черкесии, получило крупную партию современных коллиматорных прицелов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Приборы предназначены для ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемёта в любое время суток.

«Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно применять его в ходе манёвренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой «видимой бесконечности». Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником», — говорится на сайте военного ведомства.

Ожидается, что применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку военнослужащих к стрельбе и увеличить точность первого выстрела. Как полагают в Минобороны РФ, данный вид изделий удобен для ведения огня в тесных помещениях, из неустойчивых положений и «в динамичных условиях боя».

Стрельба с открытыми глазами

Коллиматорный прицел — один из типов навесного оборудования для установки на стрелковом оружии, которые оснащены планками Вивера, Пикатинни и «Кочевник». Если их нет, то данное приспособление можно прикрепить к ствольной накладке, на крышку ствольной коробки, на боковой кронштейн или вместо прицельной планки.

От привычных оптических приборов коллиматорный прицел отличается тем, что позволяет стрелять с двумя открытыми глазами и, как правило, не обладает эффектом увеличения. Таким образом он оптимально подходит для стрельбы на средних и коротких дистанциях.

Как отечают эксперты, коллиматорные прицелы, по сути, заменяют традиционные механические приспособления — целик и мушку, которые требуют прицеливания с одним закрытым глазом. На эти манипуляции уходит время и затрачиваются определённые физические усилия, что не всегда удобно в бою.

Коллиматор позволяет чётче рассмотреть цель, особенно в условиях ограниченной видимости, например, ночью. Кроме того, данные прицелы позволяют легче попадать в движущиеся объекты и в целом упрощают процесс обучения стрелка. Их применение наиболее эффективно на дальности 100—150 м. На большей дистанции уже требуются оптические приспособления.

«Коллиматорные прицелы используются для облегчения и ускорения прицеливания. Они широко применяются в армиях всех стран мира, гражданскими стрелками, спортсменами, охотниками. Принцип работы прост — необходимо совместить световую метку на стекле прицела и цель. Закрывать один глаз при этом необязательно. Боец может стрелять, как только вскинул оружие. Также это улучшает прицеливание в момент манёвра, то есть в движении или на бегу», — заявил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Как полагает преподаватель огневой подготовки, офицер запаса Владимир Курта, коллиматорный прибор ускоряет процесс прицеливания в среднем на 15%. В беседе с RT он подчеркнул, что в отличие от оптических приспособлений коллиматор не сужает поле зрения бойца.

По его словам, зачастую приспособления с эффектом увеличения устанавливаются на снайперские винтовки и на крупнокалиберные пулемёты. На остальных видах стрелкового оружия, включая пистолеты, автоматы, штурмовые винтовки и лёгкие пулемёты применяются коллиматорные устройства.

Однако данные приспособления не лишены ряда существенных недостатков. Далеко не всегда они удобны в креплении на оружии, устойчивы к механическим повреждениям и обладают небольшой массой. Также эксплуатацию коллиматорных прицелов затрудняет недостаточная мощность батарейки или аккумулятора. Правда, в сравнении с лазерными «собратьями» коллиматорные прицелы однозначно выглядят предпочтительнее, указывают специалисты.

«Очевидный недостаток лазерного целеуказателя (ЛЦУ) — это то, что противник видит зачастую точку прицеливания. В итоге определяется направление и источник стрельбы. Естественно, это демаскирует стрелка. Ну и, конечно, расстояние прицеливания ЛЦУ очень скромное — 10—20 м, далее — луч рассеивается», — сказал Бутырин.

Коллиматорный прицел на одной из модификаций АК

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Ведущими российскими производителями навесного оборудования для стрелкового оружия является холдинг «Швабе», холдинг «Росэлектроника», ЗАО «Дедал НВ», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Данные предприятия специализируются на разработке и выпуске коллиматорных, оптических и тепловизионных прицелов.

Александр Бутырин считает, что наиболее широкую линейку прицелов в России производит Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ), входящий в состав «Швабе». Продукция этого предприятия приспособлена под выполнение практически любых стрелковых задач. Она выпускается под марками Pilad, TargetRing, VOMZ Techno и экспортируется в 33 страны.

«Точка прицела»

Из материалов Минобороны РФ следует, что на вооружении мотострелковых войск России стоят коллиматорные прицелы 1П63 и 1П29 (УСП-1 «Тюльпан») разработки Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в «Швабе»). Военные отмечают, что при использовании данных прицелов точность поражения из автомата АК-74М увеличивается на 35%.

1П63 предназначены для стрельбы в любое время суток различными модификациями автомата Калашникова (АКМН, АК-74Н3, АК-74MS, АКС-74Н5, АН-94) и ручными пулеметами (РПКН, РПК 74Н и РПК 74М). При этом 1П29 предназначен для прицельного поражения из АК-74, пулемётов РПК-74 и ПКМ в светлое время суток и ночью по светящимся и подсвечиваемым целям. Масса прицелов — 0,6 кг и 0,8 кг соответственно.

«В отличие от лазерных прицелов, точку прицела видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами», — описываются в материалах военного ведомства характеристики отечественных коллиматорных прицелов.

В свою очередь, новосибирские инженеры указывают, что 1П29 «имеет дальномерную шкалу и оснащён механизмами введения углов прицеливания и выверки по высоте и направлению». А для подсветки прицельного знака используется светоисточник, не требующий элемента питания. К преимуществам 1П63 специалисты НПЗ отнесли неприхотливость в эксплуатации — прицел может применяться при температуре от —50°С до +50°С.

Как считают эксперты, российская промышленность добилась серьёзных успехов в совершенствовании различного навесного оборудования. В частности, отечественные предприятия освоили производство высокотехнологичных дифракционных решёток, которые применяют при создании снайперских прицелов.

Военнослужащий РФ ведёт огонь из автомата с коллиматорным прицелом

© Министерство обороны РФ

В марте 2020 года Государственный института прикладной оптики (входит в «Швабе») запатентовал голографическое изделие, исключающее ошибку прицеливания из-за смены угла обзора. К преимуществам данной модели специалисты относят надёжность, простоту конструкции и работоспособность в условиях повышенных температур и влажности.

«Преимущество голографических прицелов заключается в повышенной надежности и термоустойчивости, а также в отсутствии бликов и лазерного излучения в сторону цели. Такие прицелы удобно сопрягаются с приборами ночного видения, которые крепятся на ручное спортивное или другое стрелковое оружие», — цитирует пресс-служба «Ростеха» генерального директора института Виллена Балоева.

В ноябре 2019 года холдинг «Росэлектроника» объявил о разработке первого универсального ствольного коллиматора «Лида-М». Устройство предназначено для «холодной» пристрелки без использования патронов. Прибор позволяет проверить точность прицельных комплексов без открытия огня по противнику и обнаружения своей позиции.

«В настоящее время производство коллиматорных прицелов в России и другого навесного оборудования вышло на новый качественный уровень. Очень широко отечественные приспособления для точной стрельбы используются в армии и силовых ведомствах. В наши дни без них сложно вести манёвренный бой и прицельную стрельбу из самых разных позиций», — резюмировал Бутырин.