В Die Welt предупредили о нарастании борьбы вокруг "Северного потока - 2"

Автор публикации в немецком издании полагает, что отказ США от санкций в отношении проекта был неверно истолкован. По его мнению, борьба вокруг газового хаба лишь усиливается.

В Германии оценили отказ американцев не вводить санкции в отношении оператора "Северного потока - 2". По мнению автора Die Welt, решение Джо Байдена по этому поводу было неверно истолковано.

Журналист полагает, что борьба вокруг проекта будет только нарастать.

В публикации уточняется, что позиция Вашингтона относительно проекта осталась неизменной. Однако сейчас Байден намерен восстанавливать отношения с европейскими союзниками. И уже в зависимости от переговоров будет решаться судьба относительно санкций.

По мнению автора, вопрос окончательно не закрыт. В публикации уточняется, что якобы мирная политика Байдена - всего лишь подтверждение сложившейся сейчас правовой ситуации, которая уже была при Трампе.

В зависимости от дальнейшего хода переговоров, США могут ужесточить санкции: в Госдепе по-прежнему выступают за "энергетическую независимость" Европы, говорится в статье.

В целом, передаёт РИА Новости, это понимают и в Германии. Так, председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес заявил, что давление США на "Северный поток - 2" вредит демократическому процессу принятия решений в Европе и интересам Германии.

Напомним, что строительство газового хаба близится к завершению. Планируется, что уже в этом году газопровод будет достроен.