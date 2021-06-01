«В девочку попал случайно, хочу принести извинения»: суд арестовал открывшего стрельбу в Екатеринбурге мужчину

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Сергея Болкова, устроившего стрельбу из окон своей квартиры и ранившего девочку и сотрудника Росгвардии. В Следственном комитете сообщили, что Болкову предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса. В ходе заседания суда мужчина признал свою вину и заявил, что не вёл прицельный огонь и попал в девочку случайно. В региональном МВД сообщили, что в момент совершения преступления Болков был пьян — анализ крови показал содержание в ней порядка 1,15 промилле алкоголя.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 48-летнего Сергея Болкова, который 30 мая, находясь в состоянии сильного опьянения, устроил стрельбу из окон своей квартиры на улице Бородина и ранил девочку и сотрудника Росгвардии.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 29 июля», — приводит ТАСС слова судьи.

В ходе заседания суда мужчина признал свою вину, однако заявил, что не целился в девочку: «Очень виноват, да. Единственное, что хочу добавить, — не вёл прицельный огонь. В девочку попал случайно, хочу принести извинения её родителям».

Помимо этого, Болков заявил, что у него есть подозрение на онкологию и что он наблюдается в областной больнице №40. Как сообщает РИА Новости, обвиняемый также признал, что злоупотребляет алкоголем, но отметил, что не принимал наркотики.

Своим основным источником дохода он назвал пенсию, которую получает как ветеран боевых действий. По словам мужчины, после выхода на пенсию он был начальником отдела охраны ЧОП «Град», но, когда год назад у него стали опухать ноги, он перестал работать. Болков также рассказал, что в 2017 году развёлся с женой, но продолжал жить в квартире с ней и 12-летним сыном.

Следственный комитет опубликовал видео допроса обвиняемого. На записи видно, как мужчину в наручниках заводят в кабинет. Он рассказывает, что помнит, как брал в руки оружие и вёл стрельбу с балкона.

Допрос Сергея Болкова

Ранее в СК сообщили, что Болкову были предъявлены обвинения по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), а также 30 УК РФ («Покушение на преступление»).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы в Екатеринбурге на контроль в центральном аппарате.

Как рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, проведённое исследование выявило, что в крови Болкова находилась серьёзная доза алкоголя, порядка 1,15—1,17 промилле.

По его словам, в результате беспорядочной стрельбы, которую вёл мужчина, были повреждены как минимум семь легковых автомобилей.

«В спецоперации по задержанию и обезвреживанию подозреваемого принимало участие порядка ста сотрудников МВД... Чтобы не подвергать людей возможному риску, из двух подъездов жилого дома, в котором происходили криминальные события, было эвакуировано 35 человек», — добавил Горелых.

В свою очередь, бывший коллега Болкова в разговоре с порталом E1.ru рассказал подробности о жизни мужчины. По его словам, несколько лет назад обвиняемый устроил стрельбу в своей квартире, но тогда никто не пострадал, а дело замяли.

«В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал», — рассказал он.

По словам бывшего коллеги обвиняемого, Болков был сотрудником патрульно-постовой службы в отделе милиции №13 на Химмаше и отработал в органах 18 лет. В 2011 году он вышел на пенсию. Собеседник портала добавил, что у подозреваемого есть ведомственные награды, в частности за отвагу при пожаре. Помимо этого, он дважды ездил в командировки в Чечню: в 2000 и в 2004 годах.

Напомним, огнестрельные ранения в результате открытой Болковым стрельбы получили девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в областную детскую клиническую больницу №1, девочка перенесла операцию и находится в реанимации. Мужчина получил касательное ранение в ногу, выйдя из служебной машины после прибытия на место ЧП.

«Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой», — сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В региональном СК уточнили, что в момент стрельбы Болков находился «в состоянии сильного опьянения», при задержании он оказывал вооружённое сопротивление.