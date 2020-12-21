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"В детстве мало били": в России ответили на слова Помпео о "главном враге США"
21 декабря 2020, 14:45 • 117 • Политика
Белому дому стоит прекратить учить весь мир, считает эксперт
Недавнее заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о том, что Россия является главным врагом США, свидетельствует о том, что "общеамериканские конкурсы" выигрывают "калиброванные кретины". Список "врагов Америки" сократится только тогда, когда Белый дом прекратит заниматься попытками вмешательства в дела чужих стран, сообщил политолог Евгений Сатановский.
Ранее Помпео заявил, что РФ стремится к "подрыву" основных принципов демократии США и входит в список врагов государства. Более того, Москва якобы проявляет активность в "киберпространстве" и несет угрозу для всех, "кто любит свободу".
По словам эксперта, действующего госсекретаря, вероятно, "в детстве мало били". А когда каждая новоиспеченная администрация в Белом доме прекратит поучать все страны правилам жизни, то мир вдохнет полной грудью.
На деле же, считает Сатановский, РФ не является врагом для американской стороны – особенно если та прекратит вставлять палки в колеса, оставив попытки вмешательств в постсоветское пространство.
Истинными врагами Соединенных Штатов, продолжил эксперт, остаются многочисленные элиты из правительственных органов США, включая силовые структуры и финансовые ведомства – речь идет о ЦРУ, ФБР, Пентагоне и АНБ. В такой ситуации значимость слов Помпео стремится к нулю – со Штатами, которые представляют подобные политические деятели, дружить совершенно невозможно.
"Слишком уверены в своей исключительности. Но 90-е прошли", – заявил Сатановский.
Ранее политолог заявил, что ажиотаж в российских медиа из-за выборов президента в США не оправдан, так как отношения с Белым домом у России останутся на прежнем уровне.
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