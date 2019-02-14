В День святого Валентина Жириновский рассказал, как плакал из-за женщины

- А я боюсь услышать «не-е-е-т», - раздавалось в полдень 14 февраля на десятом этаже Госдумы. Это в кабинете Владимира Жириновского мужской хор исполнял песни о любви, а молодые активисты ЛДПР по команде босса танцевали и целовались. Скромно в щечку.

Сам вождь в нежно-розовом пиджаке и бабочке не танцевал и не целовался, но с явным удовольствием учил молодежь, как распознать любовь.

Жириновский отметил в Госдуме День всех влюбленных.

Оказывается, он вывел целую систему. Признак первый: когда вы хотите друг друга видеть.

Признак второй: когда при расставании вы плачете. И речь не только о слабой половине. Сам ВВЖ пускал слезу!

- Много лет назад я отдыхал в Юрмале, там была девушка из Литвы. Когда она уезжала на электричке, мы понимали, что больше не увидимся. И это был единственный раз в жизни, когда при расставании я плакал, - признался он.

Признак третий: когда вы стесняетесь. Все остальное, по мнению Жириновского, приспособленчество!

Сам вождь в нежно-розовом пиджаке и бабочке не танцевал и не целовался, но с явным удовольствием учил молодежьФото: Елена ЧИНКОВА

За чашкой чая он посоветовал молодому поколению не откладывать с романами и семейной жизнью, категорично заявив, что в 30 лет их ждет тупик, в 40 - отчаяние, а в 50 - полное разочарование. И припугнул историей знаменитой советской актрисы Лидии Смирновой, которая как-то пожаловалась ему в санатории: «Володя, у меня было все. Все роли сыграла, все звания получила, все шубы купила, но никто не назвал меня ни мамой, ни бабушкой...».

Сам же Владимир Вольфович вздохнул, что влюбиться уже не может. Причем давно. С 19 лет. Кстати, с той зазнобой из Юрмалы они больше не виделись. Хотя вдруг она еще прочтет эти трогательные сроки?