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В День святого Валентина Зеленский позвонил Путину

14 февраля 2020, 19:09  •  40 • В России

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки" и возможный «обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Украиной».

В прошлом году президенты России и Украины регулярно общались по телефону, но в этом на протяжении полутора месяцев между Москвой и Киевом возникла пауза, прервавшаяся в День святого Валентина.

Правда, разговор вышел совсем не праздничный. Как сообщает сайт Кремля, «в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности»

Кроме этого, президент России указал Зеленскому «на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны». Обсуждались «вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию в Донбассе».

Перед разговором с Зеленским Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, главной темой которого была напряженная ситуация в сирийской провинции Идлиб. Кроме этого в ходе совещания обсуждалось «распространение коронавируса и его влиянием на мировую экономику».

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