«В день сделки был привязан к кровати»: как наркозависимый мужчина и его семья стали жертвами квартирных мошенников

16-летняя москвичка обратилась в Следственный комитет России, поскольку единственную квартиру её семьи — мамы и 80-летней бабушки, угрожают продать на торгах. Всё из-за займа, который несколько лет назад взял ныне покойный отец школьницы, на момент заключения сделки страдавший наркозависимостью и психическим расстройством. СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, параллельно идут гражданские суды с кредитором. В деталях запутанного дела разбирался RT.

Тамаре из Москвы 16 лет (имя ребёнка изменено). Её отец Жилмари Кварацхелия много лет страдал тяжёлой зависимостью от опиоидных наркотиков. Сейчас Тамара живёт с мамой и бабушкой Жулетой Гогией в двухкомнатной квартире. До своей смерти с ними проживал и отец девушки.

«Он мог поднимать руку на родных, вынес абсолютно всё из дома, к ним приходили наркоманы, грабили их. Бабушка ежедневно вызывала полицию, потому что он их бил. Они всё время были вынуждены закрываться во второй комнате, прятаться, пока он со своими наркоманами буянил», — вспоминают знакомые семьи.

В 2015 году Жулета решила попытаться вылечить сына, рассказывает адвокат семьи Теймураз Гурешидзе. «Но денег у неё не было. Она пыталась ходить по банкам, взять кредит на лечение, и ей везде отказывали со словами, что она пожилая, нигде не работает», — говорит адвокат.

«Как-то раз Жулета увидела на улице какое-то объявление о микрокредитах без документов. Она позвонила туда, сказала, что ей нужен займ. Стали спрашивать, на какие цели, и по своей доверчивости Жулета рассказала всю эту историю, что у неё сын наркоман, на платный реабилитационный центр не хватает пары сотен тысяч рублей, но никто не даёт», — рассказывает Гурешидзе.

«Её стали успокаивать, убеждать, что помогут ей. Сразу спросили, где она живёт, и представитель этой организации Владимир Дмитриев пришёл к ней домой, пока сына не было. Дмитриев специально предупредил Жулету, чтобы не говорила сыну о том, что его якобы лечить хотят. Говорил: «Ну вы же сами знаете, как наркоманы к этому относятся». А женщина пожилая, плюс эта ситуация страшная в семье. Поэтому доверилась ему», — продолжает адвокат.

«Когда Дмитриев пришёл к ним, сразу стал как бы невзначай расспрашивать Жулету о квартире: как давно живут, кто собственник. Не скрывая, восхищался недвижимостью. Какая, мол, хорошая квартира, в сталинском доме, недалеко от метро», — говорит адвокат. Жулета, по его словам, не придала значения этим расспросам.

«Он пообещал не просто выдать ей нужную сумму (чуть меньше 300 тыс. рублей), но и помочь вылечить сына. Сказал, что якобы знает хороший реабилитационный центр, поможет устроить его туда, и ему там точно помогут. А в довершение ещё и предложил помочь Жилмари с трудоустройством. Обещал дать работу в Турции с зарплатой в $5000 в месяц, и вот тот небольшой кредит, который выдаст на лечение, Жилмари быстренько погасит с зарплаты», — продолжает Гурешидзе.

Адвокат Теймураз Гурешидзе

© Фото из личного архива

«Подписала какие-то бумаги»

Всего за пару месяцев Дмитриев вошёл в полное доверие и к пенсионерке, и к её наркозависимому сыну.

«Этот мужчина, как оказалось в дальнейшем, чёрный риелтор. Он так сдружился с ними, чуть ли не членом семьи стал. Приходил регулярно к ним домой чай попить, ещё что-то. Но на самом деле просто обрабатывал их. Сперва втёрся в доверие к Жулете, потом познакомился с её сыном. Дмитриева представили Жилмари как друга семьи, который поможет трудоустроить его, ведь у него не было работы. Жилмари услышал, что ему такую работу обещают хорошую, очень обрадовался и тоже поверил во всю эту историю, выдуманную Дмитриевым», — говорит адвокат.

«Владимир заявил Жулете, что сам является адвокатом, что у него своя юридическая контора» — продолжает Гурешидзе. «Контора», как выяснится в дальнейшем, у Дмитриева действительно была — с 2014 до 2021 гг. он числился учредителем ООО «МФО» «Акцепт». Эта же организация указана и в качестве места работы Дмитриева на его странице в соцсетях. Сейчас компания ликвидирована. По данным базы СПАРК-Интерфакс, до прекращения деятельности она занималась не оказанием правовых услуг, а денежным посредничеством.

«Дмитриев говорил Жулете: «Вы не волнуйтесь, я вашего сына помогу вылечить, вы главное подписывайте документы, которые я буду давать, а в остальное не лезьте, доверьтесь мне», — рассказывает Гурешидзе.

В итоге Жулета подписала какие-то документы, принесённые новым «другом семьи». «Собственность на жильё изначально была долевая, половина принадлежала ей, а половина — сыну. В дальнейшем выяснилось, что, согласно этим бумагам, она якобы продала свою долю в квартире Жилмари за 3 млн рублей. Когда Жулета узнала об этом, была в шоке, недоумевала, откуда у её сына, зависимого и безработного, взялись бы такие деньги? Всё это обнаружилось уже впоследствии, когда было возбуждено уголовное дело и пошли гражданские процессы», — говорит адвокат.

Также Дмитриев убедил пожилую женщину, что кредит на лечение надо оформлять не на неё, а на сына, поскольку он моложе. «Поэтому он постоянно водил Жилмари куда-то с собой. Как потом выяснится, Дмитриев оформлял документы для будущей сделки — доверенности, справки», — рассказывает Гурешидзе.

«Диагностировали психоз»

Тем временем состояние Жилмари продолжало ухудшаться. 8 мая 2015 года его госпитализировали в ГКБ имени Ерамишанцева. Мужчину положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в связи с физическими и психическими последствиями зависимости.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы Кварацхелии (есть в распоряжении RT), при поступлении в больницу его состояние расценивалось как тяжёлое. Также в документе говорится, что Кварацхелия был «возбуждён, неадекватен, в связи с чем фиксирован в постели». У него диагностировали «психотическое расстройство, вызванное употреблением наркотических средств».

Владимир Дмитриев

© Фото из соцсетей

«Когда Жилмари попал в больницу, Жулета снова позвонила этому Дмитриеву. Тот тут же стал расспрашивать, в какой именно больнице лежит её сын. Ничего не подозревая, она сказала ему», — рассказывает Теймураз Гурешидзе.

В больнице Жилмари пролежал вплоть до 16 мая 2015-го. И за это время, как выяснилось в дальнейшем, якобы взял займ под залог квартиры.

«Каким образом представитель кредитной организации проник в больницу и заключил с привязанным к кровати человеком в состоянии психоза договоры залога и займа, неизвестно, — говорит адвокат. — Лечащий врач и в целом больница, сообщали, что никого не видели. Кредитора на него навёл Владимир Дмитриев, он был устроителем этого кредита».

По итогам сделки Жилмари оказался должен 3,5 млн рублей ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» — крупной компании, занимавшейся управлением активами и ценными бумагами. По условиям договора (есть в распоряжении RT), деньги были выданы под 27% годовых со сроком возврата до августа 2018 года. Ежемесячный платёж составлял почти 79 тыс. руб.

«Причём деньги от кредитора по этому договору Жилмари на руки вообще не получил», — говорит Гурешидзе. Адвокат подозревает, что средства присвоил себе Дмитриев.

Некогда у этого ЗАО, согласно данным СПАРК-Интерфакс, были многомиллионные прибыли. Но на следующий год после заключения сделки с Кварацхелией компания объявила о банкротстве. В июне 2016 года у неё была отозвана лицензия. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, в ней введено конкурсное управление.

«Не мог понимать своих действий»

По возвращении Кварацхелии из больницы его родным начали поступать претензионные письма от кредитора, рассказывает Теймураз Гурешидзе. Владимир Дмитриев сообщил родственникам мужчины, что теперь они обязаны выплачивать кредит, иначе у них отберут квартиру. «А затем исчез из их жизни и больше не появлялся», — продолжает адвокат.

В декабре 2016 года Жилмари Кварацхелия умер, а его долги перешли семье.

Поначалу, рассказывает Гурешидзе, Жулета Гогия пыталась выплачивать хоть какие-то деньги в счёт погашения задолженности. «Продавала личные вещи, отдавала последние гроши», — рассказывает адвокат. Кредитор же, продолжает он, сначала не спешил обращаться в суд. «Специально ждали, чтобы у семьи покойного как можно больше долг накопился», — считает он.

Жилмари Кварацхелия

© Фото из личного архива

Родственники Кварацхелии обратились с иском к ЗАО «Паллада» о признании недействительными договоров займа и залога, заключённых Жилмари.

Но одновременно с этим, в мае 2017 года, «Паллада Эссет Менеджмент» заключила с предпринимателем Игорем Литваком договор уступки права требования по займу Кварацхелии. Право требования перешло к нему. Сумма сделки, согласно договору (есть в распоряжении RT) составила 4,755 млн рублей.

В рамках иска, поданного семьёй Тамары, была проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза мужчины. Согласно заключению комиссии, «в юридически значимый период подписания договоров Кварацхелия находился на стационарном лечении, страдал острым психическим расстройством, что сопровождалось неспособностью к смысловой оценке ситуации, осознанию юридических особенностей сделки и прогнозу её последствий, поэтому он не мог понимать значение своих действий и руководить ими».

В марте 2018 года Тверской райсуд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на срок исковой давности. Компания «Паллада» и правопреемник займа Литвак стали забрасывать родственников покойного Жилмари гражданскими исками, взыскивая всё новые и новые суммы.

Семья Тамары пыталась добиться того, чтобы в ситуации разобрались и следственные органы. «Бабушке долгое время отказывали в его возбуждении», — рассказывает Теймураз Гурешидзе. В распоряжении RT есть отказное постановление ОМВД по Басманному району Москвы. «В вашем заявлении не усматриваются признаки события преступления», — сообщили Жулете Гогии.

По мнению Гурешидзе, в действиях кредиторов «однозначно имеется состав мошенничества». «Чёрные риелторы и кредитная организация с целью завладения квартирой мошенническим путём заключили с психически больным и наркозависимым сыном пенсионерки кредитный договор под залог единственной квартиры семьи. Причём сделка состоялась в больнице, куда мужчину госпитализировали с психическим расстройством, он был привязан к больничной койке», — объясняет адвокат.

«Представитель кредитной организации, подписавший с Жилмари договор, не мог не предвидеть, что безработный, наркозависимый человек, у которого в день заключения сделки были галлюцинации, не сможет объективно понимать юридические последствия этой сделки. Не сможет выплачивать ежемесячные платежи, что неминуемо приведёт к задолженности», — продолжает Гурешидзе.

Теймураз Гурешидзе

© Фото из личного архива

«Имея умысел на хищение»

К концу 2020 года 15-летняя на тот момент Тамара решила самостоятельно достучаться до правоохранительных органов и написала заявление в Следственный комитет. «Вся в слезах я пришла в бесплатную юридическую консультацию, рассказала свою историю. Там мне посоветовали отправить заявление на имя Андрея Стрижова (руководитель главного следственного управления СК РФ по Москве. — RT). Сотрудники консультации показали мне образец, я сама по нему написала заявление, нашла дома документы и прикрепила к нему», — рассказывает RT девушка.

Тамара сетует, что сейчас ей приходится практически самостоятельно защищать свои права, изучая в интернете законы РФ.

«Моя мама из-за смерти мужа и потери единственного жилья психологически надломлена, потеряла всякую надежду и больше не может представлять мои интересы в судах и в правоохранительных органах», — написала Тамара в своём заявлении в СК (есть в распоряжении RT). К тому же, добавляет девушка, её мама — гражданка Грузии и не вполне владеет русским языком. Бабушка же, по словам Тамары, в преклонном возрасте, ей трудно передвигаться. Из-за стресса, вызванного происходящим, женщине постоянно становится плохо. «Интересы Тамары на судах представляет опека», — добавляет Теймураз Гурешидзе.

Буквально через несколько дней после отправки письма Тамару пригласили в СК. «Было немного страшно, если честно. На приёме попросили не волноваться и рассказать всё как есть. Я так и сделала», — вспоминает девушка.

Вскоре после её обращения, в декабре 2020 года, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

«Неустановленные следствием лица из числа работников ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент», имея умысел, направленный на хищение в особо крупном размере денежных средств Кварацхелии, находящегося на стационарном лечении, от реализации принадлежащей последнему квартиры, ввели Кварацхелию в заблуждение относительно необходимости заключения с компанией договора займа в 3,5 млн рублей под залог указанной квартиры. Воспользовавшись тем, что Кварацхелия страдал острым психическим расстройством, не мог понимать значение своих действий и руководить ими, подписали с ним договоры займа и залога. При этом денежные средства, положенные Кварацхелии в виде займа по вышеуказанному договору, не предоставили, реализовав возможность последующего обращения взыскания на заложенное имущество», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении RT).

Тамару и её бабушку Жулету признали потерпевшими.

Следствие с пробуксовкой

Однако в июле 2021 года следователи неожиданно прекратили расследование.

«При этом следователь даже не уведомила нас об этом. Обосновали прекращение дела тем, что следователь направила запрос в больницу, и ей ответили, что Кварацхелия в тот момент там не лежал. Но оказалось, это была совсем другая больница, а не та, которая во всех медицинских документах указана»,— говорит Гурешидзе.

Жилмари Кварацхелия с Тамарой в детстве

© Фото из личного архива

«А второе основание — якобы Тамара и её бабушка, признанные потерпевшими, каким-то образом «активно способствовали» заключению сделки и исполняли её. Но как мог чему-то способствовать девятилетний на тот момент ребёнок?» — недоумевает адвокат.

В знак протеста против прекращения дела Теймураз Гурешидзе пошёл на неординарный для юриста шаг и объявил голодовку. «Ничего не ел больше недели», — вспоминает он.

В ноябре 2021 года постановление о прекращении дела отменила прокуратура, вернув его на стадию предварительного следствия. «Указанное решение нельзя признать законным и обоснованным», — сообщал в своём постановлении Басманный межрайонный прокурор Москвы.

«До настоящего времени не допрошен по обстоятельствам заключения договора с Кварацхелией Марат Имаметдинов (заместитель генерального директора ЗАО «Паллада», непосредственно подписавший договор с Жилмари. — RT), не установлено местонахождение последнего. Не истребована медицинская документация на имя Кварацхелии. Кроме того, не установлен факт заключения договора с целью продажи квартиры с ООО «Акцепт», не получены в полном объёме материалы, характеризующие личность Дмитриева В.А.», — продолжает прокурор.

После того, как в ноябре следствие было возобновлено, расследование на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Но адвокат семьи не спешит радоваться.

«У наших оппонентов большой финансовый и административный ресурс», — объясняет он. Игорь Литвак, купивший право требования по займу Кварацхелии, по данным СПАРК-Интерфакс, является совладельцем крупной инвестиционной компании ООО «ИК Садовое кольцо». Доходы компании за 2020 год превысили 81 млн рублей. «У них офис в Москва-Сити, несколько десятков юристов работает, я был там», — рассказывает Гурешидзе.

«Просто делаем свою работу»

Представители Игоря Литвака встретились с RT, но попросили не называть их фамилии.

«Эти люди (семья покойного Жилмари и их адвокат .— RT) нас уже порядком достали. Мы просто делаем свою работу, — утверждает Анастасия, юрист Литвака и его представитель по данному делу. — Для нас это была инвестиция, потому что сейчас это право требования стоит уже больше. Игорь Маркович приобрёл в свое время это право требования, чтобы в будущем получить денежные средства. Если заёмщики погасят задолженность или квартира будет продана с торгов, то получится, что Игорь Маркович вложил одну сумму, а получил большую».

«Паллада Эссет Менеджмент» была большой организацией, почти на 2 млрд рублей у неё было выдано таких кредитов», — рассказывает RT Роман, ещё один представитель Литвака, непосредственно приобретавший портфель у «Паллады».

«У Игоря Марковича было желание инвестировать куда-то, у компании «Паллада» в лице её директора — получить деньги и быстрее пустить их в оборот» — добавляет Анастасия.

По её словам, всего Литвак приобрёл около пяти таких прав требований. «Все сделки у нас нормальные, эта единственная проблемная», — говорит Роман.

О предыстории выкупленного им долга Кварацхелии бизнесмен, по словам его представителей, на момент покупки не знал. «Это выяснилось только в суде», — уверяют Анастасия и Роман.

«Вся эта семья хотела получить деньги. Все родственники покойного участвовали в этой сделке и всё сделали для того, чтобы этот займ был выдан. Мать Жилмари продала ему свою долю в квартире прямо перед этим кредитом. Они шли к этому, засыпали и просыпались с мыслью о том, что нужно это делать, — считает Анастасия. — Я уверена, что в больнице, когда он, как говорится в экспертизе, подписывал договор, присутствовали все: и жена, и мать, это 100%. Ещё и показывали, где подписывать».

«Когда такие важные документы подписываются, нужно предупреждать лечащего врача и руководство больницы. Никакой врач не дал бы это сделать при таком состоянии пациента», — возражает Теймураз Гурешидзе.

«С семьи взять нечего»

«То, что Гогию «развели», и ей нужны были меньшие деньги — это только её слова», — заявляет Анастасия. В ответ на то, что факт совершения мошенничества в отношении Жулеты и её внучки прямо указан в постановлении о возбуждении уголовного дела, Анастасия заявила, что семья якобы подкупила правоохранителей.

«Это не версия следствия, а версия, которая была указана в заявлении родственников Кварацхелии, и которое следователь просто переписал, потому что они, видимо, дали ему за это деньги. Чтобы СК что-то возбудил со слов человека без чего-либо — как часто такое бывает? Практически никогда, только за деньги. В СК будут разбираться только если будут хорошие деньги. Либо если есть связи, а я не исключаю того, что у грузинской семьи есть хорошие связи», — заявляет она.

Жилмари Кварацхелия с матерью Жулетой Гогия

© Фото из личного архива

«Привлечение опеки к этому делу тоже недёшево, а опеку они привлекли. Не представляю, сколько они ей платят. Представитель опеки двух слов связать не может, даже не понимает, в чём суть процесса, говорит какие-то несвязные слова. Даже стыдно за опеку. Заплатили им деньги, ну так научили бы говорить. У них состоятельная грузинская семья. А грузинская семья не заканчивается тремя людьми, она всегда большая, со всякими родственниками, братьями-сёстрами. Они могут позволить себе многолетнюю борьбу с кредиторами, ежемесячную оплату адвокатских услуг — это всё недёшево. Содержание такой квартиры тоже недёшево», — добавляет Анастасия.

В ответ на это Гурешидзе возражает, что помогает семье бесплатно.

«С них ведь взять нечего. Живут на зарплату вдовы, она помощник продавца в табачном киоске, и две пенсии, девочки и бабушки. Причём с пенсий у бабушки исполнительное производство снимает определённую часть. С пенсии Тамары по потере кормильца тоже несколько месяцев списывались деньги, хотя это незаконно. Да, квартира хорошая у них есть, но они живут там 50 лет, не вчера её купили. По коммуналке у них и то долги», — отмечает Гурешидзе (счёт на оплату ЖКХ с указанием задолженности семьи есть в распоряжении RT).

«Предлагаем мировое соглашение»

Адвокат семьи неоднократно предлагал Игорю Литваку заключить с ними мировое соглашение. На встрече RT с представителями бизнесмена он снова озвучил это предложение. «Давайте мы вернём Литваку его инвестиции — 4,7 млн рублей, которые он заплатил за право требования? Будем собирать эти деньги с помощью благотворительности, объявим сбор. Либо можем договориться с вами продать эту квартиру, и тогда мы выплатим эту сумму из денег, вырученных с продажи, чтобы семья тоже могла себе хоть какую-то недвижимость купить», — предлагает он.

«4,7 млн? Это просто смешно. Мы за три года судов несли определённые расходы, потери. Плюс за это время выросла сумма долга, копятся проценты за пользование займом. Почему мы должны работать себе в убыток?», — отвечает ему Анастасия.

Пока идут суды и следственные действия, Тамара и её семья продолжают жить в постоянном страхе, рассказывает девушка.

«К нам то и дело приходят какие-то люди, в грубой форме говорят, что это их квартира, чтобы мы перестали писать всякие обращения и заявления. Я от стресса сбросила вес, у меня частые головные боли, панические атаки. Сложно учиться из-за такого психологического давления, судебных заседаний», — говорит Тамара.

По её словам, раньше она хотела стать лингвистом, но теперь из-за истории с квартирой решила поступать на юрфак. «Хочу стать адвокатом или прокурором», — рассказывает Тамара.

Владимир Дмитриев, организатор кредита покойного Жилмари Кварацхелии, прочитал вопросы RT в одной из соцсетей, но не ответил на их.

«Предварительное следствие в настоящее время не завершено. Предоставление каких-либо сведений преждевременно и противоречит положениям ст. 161 УПК РФ» — заявили в ответ на запрос RT в главном следственном управлении СК РФ по Москве.