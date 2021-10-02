|
В день "улыбчивого" задержания Саакашвили журналисты вспомнили спектакль в Киеве
02 октября 2021, 18:29 • 89 • Политика
В день "улыбчивого" задержания политика Михаила Саакашвили журналисты вспомнили спектакль в Киеве с участием СБУ.
Они отмечают разницу в поведении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области. Во время так называемого "Михомайдана" на Украине Саакашвили вырывался из рук сотрудников СБУ и кричал окружившей полицейскую машину толпе: "Люди, сопротивляйтесь!"
Как видно на кадрах исторического видео, понадобилось не менее четырёх спецназовцев, чтобы затолкать упирающегося Саакашвили в автомобиль.
Однако задержание в Грузии оказалось куда менее экспрессивным. Судя по видеозаписи, Саакашвили покорно шёл в сопровождении всего двух сотрудников правоохранительных органов, не оказывая никакого сопротивления. Экс-президент на этот раз никого не призывал к революции, а просто улыбался. Толпы сторонников рядом со зданием, куда привели политика, тоже не оказалось.
Как сообщил грузинский прокурор Джарджи Циклаури, наличие у Саакашвили украинского паспорта не спасёт его от тюремного срока на родине. Вопрос об экстрадиции задержанного на Украину пока не рассматривается.
- отметил гособвинитель, выступая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2".
Уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария заявила, что Саакашвили считает уголовное преследование политически мотивированным. Он объявил голодовку, протестуя против выдвинутых обвинений.
В пятницу Саакашвили задержан в Грузии. Как сообщают местные СМИ, он прибыл в страну тайком, однако спецслужбы всё равно знали о его появлении.
Примечательно, что политик уже имеет опыт незаконного пересечения границы. В 2017 году лишённый украинского гражданства Саакашвили прорвался через границу Незалежной при помощи своих сторонников, а после начал раскачивать протесты против Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины. Эти акции в народе получили название "Михомайдан". Отметим, что политик так и не понёс никакой ответственности за незаконное проникновение на Украину.
Подпишитесь на нас
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2021, 05:50
|
30 сентября 2021, 16:30
|
30 сентября 2021, 12:50
|
29 сентября 2021, 23:05
|
30 сентября 2021, 10:05
|
25 сентября 2021, 20:05
|
29 сентября 2021, 21:15