В день "улыбчивого" задержания Саакашвили журналисты вспомнили спектакль в Киеве

В день "улыбчивого" задержания политика Михаила Саакашвили журналисты вспомнили спектакль в Киеве с участием СБУ.

Они отмечают разницу в поведении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области. Во время так называемого "Михомайдана" на Украине Саакашвили вырывался из рук сотрудников СБУ и кричал окружившей полицейскую машину толпе: "Люди, сопротивляйтесь!"

Как видно на кадрах исторического видео, понадобилось не менее четырёх спецназовцев, чтобы затолкать упирающегося Саакашвили в автомобиль.

Однако задержание в Грузии оказалось куда менее экспрессивным. Судя по видеозаписи, Саакашвили покорно шёл в сопровождении всего двух сотрудников правоохранительных органов, не оказывая никакого сопротивления. Экс-президент на этот раз никого не призывал к революции, а просто улыбался. Толпы сторонников рядом со зданием, куда привели политика, тоже не оказалось.

Как сообщил грузинский прокурор Джарджи Циклаури, наличие у Саакашвили украинского паспорта не спасёт его от тюремного срока на родине. Вопрос об экстрадиции задержанного на Украину пока не рассматривается.

Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осуждён тремя судебными инстанциями. Он приговорён к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении,

- отметил гособвинитель, выступая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2".

Уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария заявила, что Саакашвили считает уголовное преследование политически мотивированным. Он объявил голодовку, протестуя против выдвинутых обвинений.

В пятницу Саакашвили задержан в Грузии. Как сообщают местные СМИ, он прибыл в страну тайком, однако спецслужбы всё равно знали о его появлении.

Примечательно, что политик уже имеет опыт незаконного пересечения границы. В 2017 году лишённый украинского гражданства Саакашвили прорвался через границу Незалежной при помощи своих сторонников, а после начал раскачивать протесты против Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины. Эти акции в народе получили название "Михомайдан". Отметим, что политик так и не понёс никакой ответственности за незаконное проникновение на Украину.