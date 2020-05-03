В День Победы Путин обратится к нации от Вечного огня - Кремль

Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем гражданам России, - сказал пресс-секретарь.

После того, как Владимир Путин принял и озвучил решение перенести дату проведения Парада Победы с 9 мая, эксперты стали рассматривать альтернативные даты проведения торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Среди основных предложений, напомним, чаще остальных предлагаются две даты. Одной из них является 24 июня - именно в этот день в 1945 году состоялся самый важный Парад Победы. Вторая - 3 сентября - день завершения Второй мировой войны.

Однако пока никаких официальных заявлений о новой дате проведения празднеств не сделано. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подробно объяснил в интервью телеканалу RTVI, когда в России отметят День Победы.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас новые даты проведения "будут определены со временем с учётом динамики по эпидемии". А дальше предстоит сочетать эту дату с графиком других глав государств и правительств, которые планировали присутствовать на торжествах в Москве 9 мая.

Напомним, решение перенести дату проведения Парада Победы с 9 мая далось президенту России Владимиру Путину очень нелегко. Об этом Песков ранее заявил в эфире телеканала "Россия 1". Он уточнил, что решение было сложным, однако приоритетом было сохранение здоровья граждан, а Путин действует очень последовательно. Да, для главы государства и многих граждан 9 мая является священным праздником, поэтому 75-летие Великой Победы мы отпразднуем, но позже.