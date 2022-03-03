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В День освобождения от османских угнетателей в Болгарии призвали "открыть сердца для России"

03 марта 2022, 04:30  •  97 • Политика
Николай Малинов, политик и председатель болгарского национального движения "Русофилы" призвал в значимый для страны день 3 марта вспомнить о России, которая помогла братскому народу обрести свободу.
3 марта в Болгарии отмечается национальный праздник – День освобождения от османских угнетателей. В этот день в 1878 году в Сан-Стефано был подписан договор между Россией и Османской империей. Окончание русско-турецкой войны принесло независимость болгарскому государству.
Николай Малинов, в своем поздравлении не только вспомнил, что болгария 500 лет боролась против турецкого рабства и смогла сохранить свою национальную и православную идентичность, но и о роли русской армии.
Давайте ... широко откроем сердца для нашей освободительницы России!
– написал политик.
Он вспомнил, что кровь тысячи русских людей была пролита за свободу «православного и славянского брата, болгарского народа». Именно благодаря русским в Болгарии были в короткое время созданы армия, флот, Академию наук. При этом Россия не навязывала свое присутствие, а лишь помогала, искренне и от души. И тем более странной выглядит сейчас болгарское правительство, подстраивающееся под требования ЕС, в том числе и санкционные, и идеологические. Политик назвал это великим испытанием.
В результате колоссальной идеологической, политической и финансовой обработки болгарское общество в лице своих государственных учреждений на протяжении десятилетий втянуто в русофобскую истерию, в чужие болгарской памяти духовность и интересы. Запад, в том числе наша общественность и государство, закрыли глаза на сатанизацию России и на геноцид против русскоязычного населения на Украине, организованный националистическими фашизированными силами,
– заявил Малинов.
Он провел исторические параллели, напомнив, что сегодня на Украине Россия ведет освободительную борьбу, также, как полтора века назад освободила Болгарию.
Мы убеждены, что нет такой силы, которая была бы способной разделить и посеять вражду между болгарским и русским народами!
– заключил Малинов.

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