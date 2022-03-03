|
В День освобождения от османских угнетателей в Болгарии призвали "открыть сердца для России"
03 марта 2022, 04:30 • 97 • Политика
Николай Малинов, политик и председатель болгарского национального движения "Русофилы" призвал в значимый для страны день 3 марта вспомнить о России, которая помогла братскому народу обрести свободу.
3 марта в Болгарии отмечается национальный праздник – День освобождения от османских угнетателей. В этот день в 1878 году в Сан-Стефано был подписан договор между Россией и Османской империей. Окончание русско-турецкой войны принесло независимость болгарскому государству.
Николай Малинов, в своем поздравлении не только вспомнил, что болгария 500 лет боролась против турецкого рабства и смогла сохранить свою национальную и православную идентичность, но и о роли русской армии.
– написал политик.
Он вспомнил, что кровь тысячи русских людей была пролита за свободу «православного и славянского брата, болгарского народа». Именно благодаря русским в Болгарии были в короткое время созданы армия, флот, Академию наук. При этом Россия не навязывала свое присутствие, а лишь помогала, искренне и от души. И тем более странной выглядит сейчас болгарское правительство, подстраивающееся под требования ЕС, в том числе и санкционные, и идеологические. Политик назвал это великим испытанием.
– заявил Малинов.
Он провел исторические параллели, напомнив, что сегодня на Украине Россия ведет освободительную борьбу, также, как полтора века назад освободила Болгарию.
– заключил Малинов.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2022, 01:25
|
01 марта 2022, 05:05
|
28 февраля 2022, 10:15
|
02 марта 2022, 11:15
|
28 февраля 2022, 02:40
|
28 февраля 2022, 08:30
|
26 февраля 2022, 01:25