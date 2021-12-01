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В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
01 декабря 2021, 17:40 • 251 • Политика
В день намеченного в Киеве госпереворота президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у России. В Кремле ответили: разбирайтесь сами.
Владимир Зеленский, выступая с посланием Верховной раде, заявил, что он готов начать прямой диалог с Россией. Более того, украинский лидер уверен, что без России ему не удастся завершить войну в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Зеленский юлит, пытаясь вовлечь Москву в диалог по Донбассу. Он напомнил, что Россия не является участницей вооружённого конфликта. Вести диалог Киев должен с республиками Донбасса, что прямо прописано в Минских соглашениях.
- подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва со своей стороны делает всё возможное, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе. Но для этого Киев должен проявить политическую волю и начать выполнять взятые на себя обязательства, которые он игнорируют с 2015 года.
Примечательно, что призыв Зеленского о помощи прозвучал 1 декабря. В этот день, как ранее заявлял президент Украины, Россия планирует вместе с украинским олигархом Ринатом Ахметовым совершить государственный переворот в стране. Однако пока что никаких революционных событий в Киеве не наблюдается.
Напомним, Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса, поскольку не хочет признавать их. Контактировать с ДНР и ЛНР Киев готов только через посредников в трёхсторонней контактной группе.
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