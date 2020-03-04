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В дело о крушении Boeing MH17 вмешался коронавирус: Нидерланды не пустят на суд людей с признаками болезни
04 марта 2020, 02:35 • 52 • Политика
Людей с симптомами коронавируса не пустят на суд по MH17 в Нидерландах, который должен состояться 9 марта. Мера введена из-за всемирной эпидемии китайского вируса.
Коронавирус вмешался в дело о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе. На заседание суда по этому делу, которое должно состояться 9 марта в Нидерландах, не будут пускать в зал людей с малейшими признаками простуды.
Данная мера была введена в связи со стремительным распространением китайского вируса. Инфекция передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, и примерно 10% случаев приводят к смерти заболевшего, сообщает ФАН.
Согласно последним данным, в Нидерландах носителями коронавируса стали уже 18 человек. Об этом говорится в пресс-релизе нидерландского национального института здравоохранения (RIVM). Однако наиболее остро ситуация с вирусом обстоит в Италии, где количество заболевших перевалило за 1000 человек.
Напомним, что с момента катастрофы малайзийского Boeing MH17 в Донбассе прошло почти 6 лет. За это время дело так и не сдвинулось дальше голословных обвинений России в уничтожении авиалайнера из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Однако недавний слив документов голландской разведки раскрыл, что в момент катастрофы малайзийский Boeing находился вне зоны действия систем ПВО и России, и Украины. Зато есть свидетельские показания насчёт украинского самолёта, находившегося рядом в момент крушения авиалайнера.
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