Коронавирус вмешался в дело о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе. На заседание суда по этому делу, которое должно состояться 9 марта в Нидерландах, не будут пускать в зал людей с малейшими признаками простуды.

Данная мера была введена в связи со стремительным распространением китайского вируса. Инфекция передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, и примерно 10% случаев приводят к смерти заболевшего, сообщает ФАН.

Согласно последним данным, в Нидерландах носителями коронавируса стали уже 18 человек. Об этом говорится в пресс-релизе нидерландского национального института здравоохранения (RIVM). Однако наиболее остро ситуация с вирусом обстоит в Италии, где количество заболевших перевалило за 1000 человек.

Напомним, что с момента катастрофы малайзийского Boeing MH17 в Донбассе прошло почти 6 лет. За это время дело так и не сдвинулось дальше голословных обвинений России в уничтожении авиалайнера из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Однако недавний слив документов голландской разведки раскрыл, что в момент катастрофы малайзийский Boeing находился вне зоны действия систем ПВО и России, и Украины. Зато есть свидетельские показания насчёт украинского самолёта, находившегося рядом в момент крушения авиалайнера.