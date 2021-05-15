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В деле взрывов в Чехии вскрылись странности. Захарова указала на "таинственную пропажу"

15 мая 2021, 17:10  •  156 • Политика
В деле взрывов в Чехии вскрылись странности. Так, Мария Захарова указала на "таинственную пропажу", на которую пожаловались представители компании, арендовавшей пострадавший военный склад.
Спикер МИД России Мария Захарова высказалась по поводу скандала вокруг взрыва на военном складе в чешском посёлке Врбетице.
По её мнению, власти республики просто не в состоянии организовать адекватное, тщательное расследование инцидента. Вместо этого они решили поступить проще - обвинить в своих бедах "внешнего врага", то есть Россию.
Дипломат указала на странности в этом деле, которые почему-то игнорируются Прагой. Так, компания Imex Group, которая арендовала склад, потребовала открыть уголовное делопроизводство в связи с "таинственной пропажей" после инцидента на объекте, заметила Захарова.
Представители фирмы подчёркивают, что такой значительный объём вооружений, которого недосчитались арендаторы, не мог быть ликвидирован взрывами. Они уверены, что часть их имущества была украдена, передавала чешская газета Mladá fronta DNES.
При этом представители ответственных за безопасность в стране госструктур воздерживаются от комментариев на эту тему, подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она назвала ситуацию "полной неразберихой" и добавила, что Прага не может "выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий".

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