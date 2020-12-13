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В деле таинственной массовой болезни в Индии всплыла ртуть

13 декабря 2020, 22:30  •  123 • В мире
При расследовании дела о таинственной массовой болезни в Индии с характерными признаками и COVID-19 в том числе AIIMS и Индийский институт химической технологии обнаружили опасные вещества в еде. Так, в рисе нашли следы ртути. Но пока аналитики не исключают и возможности переизбытка хлора в программах очистки от COVID-19.
Напомним, ранее в индийском городе Элуру произошла вспышка таинственной болезни, от которой пострадали больше шестисот человек и трое уже умерло. Одной из версий был и COVID-19. На него указывали некоторые симптомы. Например, головокружение. Однако, КТ и ПЦР-тесты наличие коронавируса не подтвердили.
Опасения вызвали и другие признаки заболевания - пена у рта и припадки эпилепсии.
Исследователи изучили не только кровь пациентов, у которых проявились признаки загадочного заболевания, но и еду и воду, которую те могли употреблять.
AIIMS и Индийский институт химической технологии обнаружили свинец и никель в образцах крови жертв. Однако, как отмечает издание Hindustan Times, ничего не нашли в воде.
А вот в еде исследователи нашли опасные металлы. В частности, в рисе обнаружены следы ртути. Кроме того, в овощах в избытке были пестициды и остатки гербицидов. В крови заболевших также нашли остатки фосфорорганических соединений. Но как они туда попали, пока остаётся загадкой.
"До сих пор неясно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни", - отмечает главный министр Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди.
Кроме того, экспертам предстоит прояснить и ещё одну версию: не привело ли к массовому заболеванию чрезмерное использование хлора и отбеливающего порошка в программах очистки от COVID-19.
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