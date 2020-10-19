В деле Сафронова появилось новое имя: Следствие заявляет о вербовке

В частности, следствие считает человека, имя которого появилось в деле, вербовщиком Сафронова.

"Нам стало известно имя этого человека из ряда процессуальных документов, я его не назову, но никакой сенсации для нас в этом смысле нет", - сказал адвокат Иван Павлов в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что в этих документах человек проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017-м дало Сафронову некие указания.

"Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает", - отметил адвокат.

Напомним, Сафронов в настоящее время содержится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Его обвиняют в госизмене. По версии следствия, экс-журналист был связан с чешскими спецслужбами и передавал им сведения, составляющие гостайну.

Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали 7 июля. В тот же день он был помещён под стражу на срок до 6 сентября в соответствии с постановлением столичного Лефортовского суда.