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В деле Сафронова появилось новое имя: Следствие заявляет о вербовке

19 октября 2020, 15:55  •  67 • Политика
В материалах дела в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова появилось новое имя. Следствие заявляет о вербовке.
В частности, следствие считает человека, имя которого появилось в деле, вербовщиком Сафронова.
"Нам стало известно имя этого человека из ряда процессуальных документов, я его не назову, но никакой сенсации для нас в этом смысле нет", - сказал адвокат Иван Павлов в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что в этих документах человек проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017-м дало Сафронову некие указания.
"Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает", - отметил адвокат.
Напомним, Сафронов в настоящее время содержится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Его обвиняют в госизмене. По версии следствия, экс-журналист был связан с чешскими спецслужбами и передавал им сведения, составляющие гостайну.
Бывшего советника руководителя Роскосмоса задержали 7 июля. В тот же день он был помещён под стражу на срок до 6 сентября в соответствии с постановлением столичного Лефортовского суда.

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