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В деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство"
09 июня 2021, 23:05 • 164 • Политика
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский назвал слушания по делу малайзийского Boeing "цирком с конями". Он отметил, что в деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство", и указал на откровенную фальсификацию.
Судья в Нидерландах Хендрик Стинхейс заявил, что следователи рассматривают версию с ракетой "Бук" как единственно возможную. В деле есть фотографии так называемых бабочек - поражающих элементов. Якобы из-за них и возникла версия с "Буком". При этом он не стал уточнять, о какой модификации идёт речь.
Если вдаваться в технические подробности и детально говорить о доказательствах, то можно час перечислять индексы поражающих элементов, боевых частей ракет, объяснил в беседе с Царьградом Виктор Мураховский.
Он уточнил, что у Украины не было русских ракет более новой модификации, элементы которых якобы нашли на месте крушения. Ещё одна несостыковка - число поражающих элементов.
"Их в форме бабочки на новой модификации ракеты порядка 1750, а нашли одно или два. Это смешно. Где остальные? Украина провела определённую работу по фальсификации, честно скажем, доказательств, якобы вещественных. Но недостаточную работу! Настолько всё шито на живую нитку гнилыми какими-то "вещественными доказательствами", не говоря уже о каких-то свидетелях", - подчеркнул Мураховский.
По словам эксперта, на этом суде по делу крушения рейса MH17 происходит много странных вещей. На это указывает даже малайзийская сторона, но её недоумение игнорируется.
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