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В деле об ограблении "самолёта Судного дня" появились первые подозреваемые - источник

08 декабря 2020, 20:35  •  235 • Политика
В ограблении "самолёта Судного дня" заподозрили работников аэродрома. Допрошены 12 сотрудников ФГУП "УВО Минтранса России", включая начальника отдела технической эксплуатации, сообщает источник.
В краже 39 радиостанционных блоков из "самолёта Судного дня" в Ростовской области подозревают сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. После того, как о краже стало известно, были допрошены 12 человек, в числе которых начальник отдела технической эксплуатации, инженеры и авиационные техники, а также сотрудник ФГУП "УВО Минтранса России".
Самолёт Ил-80, также известный как "самолёт Судного дня", предназначен для осуществления командования войсками на случай начала ядерной войны. Пока воздушное судно находилось в аэропорту Таганрога, неизвестные вскрыли грузовой люк и похитили дорогостоящее радиооборудование.
Отмечается, что опознать похитителей будет несложно, так как во время ограбления они оставили множество улик. В частности, в отдельных частях самолёта найдены следы обуви злоумышленников, сообщает Telegram-канал "112".
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