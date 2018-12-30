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В деле Манафорта появились ″долг русскому олигарху″ и экс-разведчик - новая версия от Time

30 декабря 2018, 13:09  •  131 • Политика
Журнал Time выдвинул новую провокационную версию по делу о так называемом ″вмешательстве″ России в американские выборы и связанном с ним делом Манафорта. Теперь в нем якобы появились ″долг русскому олигарху″ Олегу Дерипаске и некий экс-разведчик Виктор Бояркин.
Пока в США активно продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом ″вмешательстве″ России в американские выборы и ведутся поиски связей команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с русскими, в американских СМИ появляются новые ″сенсационные″ подробности. В частности по делу Пола Манафорта - экс-руководителя предвыборного штаба Трампа.
В частности, журнал Time выдвинул новую провокационную версию, как утверждается, основанную на многомесячном исследовании. Согласно ей, в деле Манафорта появился некий экс-разведчик из России Виктор Бояркин, который сообщает о ″долге русскому олигарху″ Олегу Дерипаске.
Издание утверждает, что сам Бояркин якобы дал единственное разоблачительное интервью, заявив о должнике-Манафорте.
″Он задолжал нам много денег, - говорит Бояркин. - И он предлагал способы вернуть его″.
Как пишет Time, имя Бояркина всплыло после публикации новых санкций США 19 октября. Он также был включен в обновленный список рестрикций.
В журнале он указывается как бывший сотрудник российской разведки и посредник между бизнесменом Олегом Дерипаской и Полом Манафортом. Последний якобы задолжал олигарху $19 млн.
Здесь же говорится, что якобы к экс-разведчику обратились люди Мюллера, однако ни в самом офисе спецпрокурора, ни юристы этой информации не подтвердили.
Напомним, дело Пола Манафорта сейчас рассматривается в судах Вашингтона и Александрии. Дональд Трамп считает его дело одним из звеньев так называемой ″охоты на ведьм″. При этом и присяжные заседатели признали Манафорта виновным лишь по тем пунктам, которые касались нарушений налогового законодательства. Его ″связи с русскими″ доказаны не были.
Россия же с самого начала расследования опровергала все обвинения в якобы имеющем место ″вмешательстве″ в американские выборы в 2016 году.

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