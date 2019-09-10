В декабре Минск и Москва подпишут программу углубления интеграции

Министр экономики Беларуси: «От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают»

В декабре будет подписана программа действий по интеграции и ряд двухсторонних соглашений между Россией и Белоруссией, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

«Президенты двух стран должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет», – рассказал министр журналистам.

По его словам, правительство уже передало в первых числах сентября Александру Лукашенко на рассмотрение программу действий по дальнейшей интеграции. Подписание же документа планируется приурочить к 20-летию подписания «Договора о создании Союзного государства», который был подписан 8 декабря 1999 года.

«От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, – это промежуточная работа», – уточнил министр экономики.

Также он отметил, что объём работы предстоит достаточно большой – сначала все вопросы будут расписаны в дорожных картах, которые должны быть разработаны в ноябре, всего таких дорожных карт будет 28. А уже затем начнётся работа над нормативными актами, которая будет идти в течение всего 2020 года, потому что, пояснил министр, «в разных сферах сегодня различная степень унификации». И только в таможне практически всё уже унифицировано в рамках ЕАЭС. Что же касается других сфер, то ещё даже не все специалисты понимают «масштабы необходимых изменений», подчеркнул Дмитрий Крутой.

В течение следующего года предстоит поменять огромное количество нормативных документов, зато уже с 1 января 2022 года планируется запустить общие рынки по основным сферам.

Что касается спорных вопросов, которые возникают в ходе подготовки документов, то, по словам министра экономики, они есть, однако в целом «качество диалога с российской стороной очень деловое, нормальное и оперативное».

Цену на российский газ, поставляемый в Белоруссию с 1 января 2020 года, определит отдельное межправительственное соглашение, и это на сегодняшний день один из самых острых вопросов.

Также министр экономики Беларуси напомнил, что в программе действий по интеграции заложена концепция «две страны – один рынок» и подразумевает экономический союз, а не политический.