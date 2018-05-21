|
В дефолтном состоянии
21 мая 2018, 13:39 • 170 • Карикатуры
Украине следует пригрозить Международному валютному фонду, чтобы добиться более выгодных условий кредитования, заявил депутат Рады Александр Кирш. По его словам, нужно "шантажировать МВФ дефолтом".
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 мая 2018, 09:39
|
18 мая 2018, 02:24
|
19 мая 2018, 14:09
|
16 мая 2018, 00:24
|
18 мая 2018, 08:54
|
15 мая 2018, 01:09
|
20 мая 2018, 09:09