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В дефолтном состоянии

21 мая 2018, 13:39  •  170 • Карикатуры

Украине следует пригрозить Международному валютному фонду, чтобы добиться более выгодных условий кредитования, заявил депутат Рады Александр Кирш. По его словам, нужно "шантажировать МВФ дефолтом".

© РИА Новости . Виталий Подвицкий

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