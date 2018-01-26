Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михаил Делягин. Почему России необходим протекционизм
Кремль боится Грудинина? Получается, что да!
В Минобороны высмеяли фобии британских военных
На Украине призвали запретить творчество Булгакова, Высоцкого и Цоя
Главная / Политика

В Давосе Порошенко похвастался своей близостью к Трампу

26 января 2018, 18:24  •  104 • Политика
По мнению украинского президента, им с Трампом удалось наладить "блестящий диалог" и в будущем отношения между двумя странами будут только укрепляться.
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что ему удалось наладить "блестящий диалог" со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский национальный лидер заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Вообще же Порошенко считает, что у украино-американских отношений крайне позитивное будущее. Он указал, что уже дважды получил возможность встретиться и поговорить с Трампом.
В Конгрессе США, отмечает Порошенко, Украину поддерживают обе партии - Демократическая и Республиканская. Они уже согласились начать поставлять стране летальное оружие.
"Украина имеет блестящий диалог с господином Трампом. Я провел две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от конгресса США, причем от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными", - заявил президент Украины.
Что думает о состоянии украино-американских отношений Трамп - остается увидеть. Как кажется, на время своего визита в Давос американский президент предпочел сконцентрироваться на экономических вопросах, а не на восточноевропейской политике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
26 января 2018, 02:09
Никаких денег: Трамп отомстил Палестине за отказ от переговоров с Израилем
26 января 2018, 18:24
Хотел Ван Гога, предложили золотой унитаз: Музей жестоко пошутил над Трампом
26 января 2018, 08:39
Всплывшие обвинения в домогательствах завершили карьеру министра спорта Канады

26 января 2018, 18:24
Украину заставят платить: Суд Англии завершил слушания о долге Украины перед Россией
26 января 2018, 18:24
"Необъятных размеров" украинская активистка Femen разделась у неправильного посольства - фото
26 января 2018, 00:09
Дворкович: Россия готова к расширению диалога с США
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 января 2018, 09:24
Штурмовать Донбасс бросят наследников Героев Советского Союза
22 января 2018, 13:24
На Украине "обиженные военные" подчистую разграбили секретный бункер
25 января 2018, 00:09
ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям
20 января 2018, 22:24
Закон о «деоккупации Донбасса». Реакция на Украине, в России и Европе
20 января 2018, 02:54
США хотят вернуть Донбасс в состав Украины руками рабочих
24 января 2018, 04:39
Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.