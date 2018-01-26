В Давосе Порошенко похвастался своей близостью к Трампу

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По мнению украинского президента, им с Трампом удалось наладить "блестящий диалог" и в будущем отношения между двумя странами будут только укрепляться.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что ему удалось наладить "блестящий диалог" со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский национальный лидер заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вообще же Порошенко считает, что у украино-американских отношений крайне позитивное будущее. Он указал, что уже дважды получил возможность встретиться и поговорить с Трампом.

В Конгрессе США, отмечает Порошенко, Украину поддерживают обе партии - Демократическая и Республиканская. Они уже согласились начать поставлять стране летальное оружие.

"Украина имеет блестящий диалог с господином Трампом. Я провел две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от конгресса США, причем от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными", - заявил президент Украины.

Что думает о состоянии украино-американских отношений Трамп - остается увидеть. Как кажется, на время своего визита в Давос американский президент предпочел сконцентрироваться на экономических вопросах, а не на восточноевропейской политике.