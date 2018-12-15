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В Давосе передумали и позвали российских бизнесменов на форум
15 декабря 2018, 18:39 • 54 • Политика
Организаторы Давосского форума передумали и сняли ограничения на участие в мероприятии российской делегации. Бизнесмены примут участие в форуме, но точный состав участников пока неизвестен.
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения, которые были наложены на участие в мероприятии российской делегации.
Состав официальной правительственной делегации будет уточнен позднее, рассказал источник в правительстве России.
Ранее премьер Дмитрий Медведев заявлял, что Россия полностью откажется от участия в форуме, если ограничения против российских бизнесменов не будут сняты. СМИ сообщало, что в Давос не хотели звать Андрея Костина, Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску.
Об изменении позиции организаторов сообщает РБК.
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