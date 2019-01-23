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В Давосе Пашинян и президент Азербайджана полтора часа проговорили о Нагорном Карабахе
23 января 2019, 01:54 • 20 • Политика
На полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры Азербайджана и Армении президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную встречу. Они говорили о судьбе спорного региона - Нагорного Карабаха. Их беседа продолжалась ни много ни мало полтора часа.
О факте проведения дипломатической встречи сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook. Он же уточнил, что в ходе беседе обсуждался именно "переговорный процесс" - то есть ситуация в Нагорном Карабахе.
Напомним, что карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается ещё с 1988 года. Очередное обострение в данном регионе произошло в начале апреля 2016 года, когда там опять начались вооружённые столкновения, а Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.
К счастью, вскоре стороны договорились о новом прекращении конфликта. Тем не менее ситуация в Нагорном Карабахе до сих пор остаётся чрезвычайно напряжённой.
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