В Давосе Пашинян и президент Азербайджана полтора часа проговорили о Нагорном Карабахе

На полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры Азербайджана и Армении президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную встречу. Они говорили о судьбе спорного региона - Нагорного Карабаха. Их беседа продолжалась ни много ни мало полтора часа.

О факте проведения дипломатической встречи сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook. Он же уточнил, что в ходе беседе обсуждался именно "переговорный процесс" - то есть ситуация в Нагорном Карабахе.

Напомним, что карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается ещё с 1988 года. Очередное обострение в данном регионе произошло в начале апреля 2016 года, когда там опять начались вооружённые столкновения, а Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.

К счастью, вскоре стороны договорились о новом прекращении конфликта. Тем не менее ситуация в Нагорном Карабахе до сих пор остаётся чрезвычайно напряжённой.