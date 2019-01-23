Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекс...
Толерантность: Как меняют общественное мнение (Уставший Оптимист)
Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
«Врачи до сих пор не извинились»: в Перми женщина добивается компенсации от меди...
Главная / Политика

В Давосе Пашинян и президент Азербайджана полтора часа проговорили о Нагорном Карабахе

23 января 2019, 01:54  •  20 • Политика
На полях Всемирного экономического форума в Давосе лидеры Азербайджана и Армении президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян провели неформальную встречу. Они говорили о судьбе спорного региона - Нагорного Карабаха. Их беседа продолжалась ни много ни мало полтора часа.
О факте проведения дипломатической встречи сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook. Он же уточнил, что в ходе беседе обсуждался именно "переговорный процесс" - то есть ситуация в Нагорном Карабахе.
Напомним, что карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается ещё с 1988 года. Очередное обострение в данном регионе произошло в начале апреля 2016 года, когда там опять начались вооружённые столкновения, а Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.
К счастью, вскоре стороны договорились о новом прекращении конфликта. Тем не менее ситуация в Нагорном Карабахе до сих пор остаётся чрезвычайно напряжённой.
"В Давосе я провел неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым. Мы обменялись мнениями о переговорном процессе. Встреча продолжалась полтора часа", - написал Пашинян.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

20
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 04:09
За год рейтинг доверия к правительству в России упал почти на четверть - СМИ
22 января 2019, 14:09
"Порошенко не состоялся как президент": Эксперт не уверен, что лидер Украины выйдет во второй тур выборов
22 января 2019, 20:54
"Сломать систему" за 100 дней: Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины
Загрузка...
22 января 2019, 14:09
Саакашвили "засветился" на съезде Тимошенко и посоветовал убрать "Порошенко и его банду"
22 января 2019, 17:39
"Последнее заплатим": Делягин рассказал, что надо сделать с теми, кто мечтает нажиться на "продаже Курил"
22 января 2019, 20:54
От рейса для бывших жителей Курил до оборота в $30 млрд: О чем договорились Путин и Абэ в Москве
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
23 января 2019, 00:09
Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президен...
23 января 2019, 00:09
Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
23 января 2019, 00:09
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом
23 января 2019, 00:09
«Врачи до сих пор не извинились»: в Перми женщина добивается компенсации от медиков п...
23 января 2019, 00:10
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германско...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
16 января 2019, 18:09
"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки
21 января 2019, 19:39
ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?
16 января 2019, 05:09
Он вообще уже никому не президент: Эксперт раскрыл, почему "забастовка" в рядах ВСУ может быть не последней
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.