В Дании пригрозили России санкциями в связи с арестом украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз «будет вынужден рассматривать возможность» введения санкций в отношении России в связи с задержанием украинских моряков, которое было произведено ФСБ при незаконном пересечении российской границы.

Об этом министр написал в Twitter.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) January 21, 2019

«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если не выпустят в ближайшее время, ЕС придётся рассмотреть возможность санкций против России», — заявил он.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.