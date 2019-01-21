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В Дании пригрозили России санкциями в связи с арестом украинских моряков
21 января 2019, 22:54 • 106 • Украина
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз «будет вынужден рассматривать возможность» введения санкций в отношении России в связи с задержанием украинских моряков, которое было произведено ФСБ при незаконном пересечении российской границы.
© Reuters
Об этом министр написал в Twitter.
«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если не выпустят в ближайшее время, ЕС придётся рассмотреть возможность санкций против России», — заявил он.
Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.
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