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В Дании после намеков на компенсации определились с "приемлемым" маршрутом для "Северного потока - 2"
19 июня 2019, 18:54 • 111 • В мире
Дания высказалась по поводу маршрута "Северного потока — 2". В "Газпроме" ранее заявили, что возможная задержка Данией проекта строительства газопровода может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
В Дании назвали "приемлемый" вариант прокладки газопровода "Северный поток - 2". Как заявил глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Туре Фальбе-Хансен, последний из предложенных вариантов они считают наиболее подходящим.
Речь идет о юго-восточном маршруте строительства.
Примечательно, что свое решение Дания, которая до сих пор не согласовала маршрут строительства, высказала после того, как ей намекнули на возможные компенсации.
Так, отмечает РИА Новости, накануне член правления "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что возможная задержка Данией проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
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