В Дании положили глаз на Арктику

Дания выделит $245 млн. на создание современных беспилотников для усиления наблюдения за Гренландией. Ещё $400 млн. потратят на строительство радиолокационного радара на Фарерских островах.

Эти меры – часть стратегии Копенгагена по наращиванию расходов на оборону в Арктике для сдерживания России и Китая, которые, по словам датских политиков, могут получить контроль над водными путями и залежами полезных ресурсов в связи с таянием льдов из-за глобального потепления.

"Мы видим активизацию иностранных держав в Арктике и северной части Атлантического океана. Нам нужно усиливать своё присутствие в регионе и лучше за ним наблюдать. Не для того, чтобы спровоцировать повышение напряжённости, а для [компетентной] оценки серьёзных угроз",

– заявила министр обороны Дании Трине Брамсен.

Пока технические возможности Дании в Арктике мизерны – четыре судна для наблюдения за водным пространством, четыре вертолёта и один самолёт. Их присутствие в Арктике Копенгаген оправдывает необходимостью оказания своевременной помощи рыболовным судам в случае бедствия. Решение Копенгагена усилить контроль над Гренландией связано с тем, что именно благодаря суверенитету Дании над Гренландией Дания может считаться арктической державой.

Гренландия обладает значительной долей автономии и имеет право проводить суверенную внешнеэкономическую деятельность, за исключением сделок, касающихся запасов стратегического сырья. В последнее время к Гренландии проявляют большой интерес китайцы. Они готовы вкладывать средства в модернизацию аэропортов, дорог, портовой инфраструктуры. Копенгаген это тревожит, но противопоставить что-либо Пенкину он не может.

Политика Копенгагена в Арктике согласуется с коллективной политикой ЕС в регионе. Из восьми государств-членов Арктического совета три являются членами ЕС (Дания, Швеция, Финляндия). Брюссель делает акцент на научно-экологической деятельности в Арктике, маскируя военную составляющую своих действий. Так, в рамках программы "Горизонт-2020" с бюджетом в сотни миллионов евро проведены десятки проектов по исследованию процессов таяния льдов.

В дальнейшем эти сведения будут использованы для прогнозирования темпов уменьшения площади вечной мерзлоты и возможности использования водных артерий, освободившихся ото льдов. Брюссель предлагает странам Евросоюза заранее обсудить вопрос совместного использования арктических недр, но до этих недр сначала надо добраться. Действия Дании по наращиванию технического присутствия в регионе направлены на обеспечение выгодных стартовых условий в этом предприятии.