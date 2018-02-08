В Дагестане начали формировать новое правительство

• 71 • Политика

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана в среду произвел несколько назначений на ключевые посты в республиканском правительстве. Кроме нового главы правительства Артема Здунова, ранее возглавлявшего министерство экономики Татарстана, все назначенные министры ранее работали в дагестанских органах власти.

В понедельник врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. В среду Национальное собрание Дагестана одобрило кандидатуру нового премьера, им стал экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Изменения происходят на фоне работы в республике с конца января спецкомиссии для проверки состояния законности в Дагестане. Также сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. В СМИ периодически появляется информация об обысках в зданиях властных структур и даже в УФССП по региону, однако, как подчеркивают источники ТАСС в правоохранительных органах, это не обыски, а оперативные мероприятия (в том числе с выемкой документов) в рамках дел задержанных чиновников.

Новое дагестанское правительство, формирование которого началось в среду в республике, должно восстановить репутацию госслужащих в глазах жителей республики, заявил новый премьер Артем Здунов на сессии Национального собрания Дагестана, которое одобрило его кандидатуру большинством голосов (за Здунова проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии, двое воздержались - прим. ТАСС). Он также пообещал, что правительство сосредоточится на развитии и легализации бизнеса в республике и улучшении инвестиционного климата.

"Будем работать над возрождением имиджа Дагестана как надежного и безопасного региона, комфортного для ведения бизнеса", - сказал Здунов.

Врио главы республики Васильев отметил, что с приходом Здунова, который ранее возглавлял минэкономики Татарстана, перед Дагестаном открываются новые возможности сотрудничества с регионом, который является "одним из локомотивов развития" в стране. "Татарстан становится нашим стратегическим партнером… Уверен, что уже в ближайшее время вы увидите, почувствуете и примете участие в достижениях, которые полезны для республики", - сказал Васильев на сессии парламента.

Он также напомнил, что еще во время процедуры утверждения на посту врио главы республики он пообещал строить свою кадровую политику исходя из "эффективности и достижения результатов" чиновников дагестанского правительства.

"Далеко не по всем направлениям у нас есть подвижки. Люди не хотят ждать. Ко мне обращаются руководители районов, рядовые граждане, депутаты, чтобы мы решали совершенно справедливые требования наших граждан об исполнении тех прав, которые им гарантируются Конституцией. Для того, чтобы их выполнять, мы должны иметь бюджет, должны иметь эффективную экономику, мы должны сократить теневую составляющую", - сказал Васильев.

И врио главы региона, и новый премьер, фактически являющийся теперь третьим человеком во властной структуре республики, заявили, что при формировании нового правительства опора будет делаться именно на местные кадры. "В Дагестане очень много умных, предприимчивых, интересных и талантливых людей. Будем работать вместе с теми, кто хочет, чтобы земля процветала", - сказал Здунов.

Отвечая на вопрос, будет ли он привлекать в правительство республики кадры из-за пределов региона, например, из Татарстана, новый премьер уклончиво ответил, что будет "советоваться с коллегами". Васильев, отвечая на аналогичный вопрос, но касательно формирования руководства Махачкалы, отметил, что "кадровый резерв Татарстана не будет задействован", будут привлекаться местные кадры.

Эти заявления подтвердили первые же назначения. Через насколько часов после утверждения Здунова в новой должности врио главы Дагестана подписал указ о назначении первым вице-премьером 64-летнего Анатолия Карибова, занимавшего эту должность в статусе врио в предыдущем правительстве, а также пробывшего с понедельника по среду врио премьер- министра после задержания Гамидова.

Первым вице-премьером правительства Дагестана Карибов стал в 2013 году при прежнем главе республики Рамазане Абдулатипове. Однако в правительстве республике он работал задолго до Абдулатипова. В 2002-2013 годах Карибов был заместителем министра по делам молодежи и туризму Дагестана, первым замминистра культуры и туризма, руководителем регионального Агентства по туризму.

Должность министра экономики и территориального развития, освободившуюся после ареста Раюдина Усуфова (он совмещал должности врио вице-премьера и министра экономики республики - прим. ТАСС), занял 46-летний Осман Хасбулатов, до этого руководивший республиканским многофункциональным центром госуслуг (МФЦ). Именно при нем в Дагестане открылся первый МФЦ на Северном Кавказе.

Также в среду Васильев подписал указ о назначении зампредом правительства и министром образования и науки Дагестана доктора юридических наук Уммупазиль Омарову, которая в прежнем правительстве занимала эти же должности с приставкой врио. Омарова - новичок в республиканском правительстве. 25 января она сменила на посту главы республиканского Минобрнауки ранее освобожденного от этой должности Шахабаса Шахова.

По мнению депутата Госдумы РФ от Дагестана Гаджимета Сафаралиева, резкие изменения в правительстве республики говорят о том, что "Дагестан нуждался в них".

"Видимо, новый врио Дагестана хочет привлечь эффективных менеджеров для того, чтобы улучшить работу нашего правительства… Насколько они эффективны и результативны, время покажет. Дагестан не такой простой регион", - сказал Сафаралиев корреспонденту ТАСС.

По мнению председателя фонда "Петербургская политика" Леонида Давыдова, выбор в пользу местных кадров при первых назначениях в правительстве является "поиском точки равновесия" в кадровой политике главы республики.

"Сегодняшние назначения хорошо уравновешивают вчерашнее решение о кандидатуре премьера, довольно сильно потрясшее местные элиты. В любом случае это сигнал к тому, что как минимум все ключевые чиновники в новом правительстве не будут пришлыми, а местные кадры, если они оказываются достаточно адекватными для позиций, которые сейчас нужно замещать, безусловно будут использоваться. Но впереди еще много витков процесса, и неожиданности, возможно, еще будут", - сказал Давыдов ТАСС.

Он также отметил, что ситуацию, которая складывается сегодня в Дагестане, можно назвать "сугубо элитным кризом". "Потрясение происходит внутри элит, это никак не повлияет на жизнь простого населения. Все это происходит при полном одобрении рядовых жителей", - отметил эксперт.

Завершится формирование нового правительства республики в течение двух недель.