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В Дагестан отправлен "десант" спасателей, медиков и военных: А ещё Путин привлёк главу Азербайджана

18 мая 2020, 22:55  •  80 • Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане. Россия и Азербайджан объединят усилия по стабилизации ситуации в регионе. Туда уже отправлен "десант" МЧС, Минобороны, Минздрава и Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами, скопившимися в большом количестве в приграничных районах Дагестана. Подробности рассказали в пресс-службе Кремля.
Речь идёт о гражданах Азербайджана, которые стремятся выехать домой через Дагестан, но не могут этого сделать из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Телефонные переговоры между лидерами по этому поводу состоялись по инициативе российской стороны.
"Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", - сообщает о достигнутой договоренности пресс-служба Кремля.
Напомним, что в Дагестане сложилась тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Для стабилизации ситуации в регион были отправлен "десант" из МЧС (дезинфекция), Минобороны (построит госпиталь), Минздрава (со средствами защиты и кадрами), Роспотребнадзора (со своими тест-системами).
"Такому десанту в иных регионах позавидовали бы", - пишет военкор Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.

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