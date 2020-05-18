В Дагестан отправлен "десант" спасателей, медиков и военных: А ещё Путин привлёк главу Азербайджана

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами, скопившимися в большом количестве в приграничных районах Дагестана. Подробности рассказали в пресс-службе Кремля.

Речь идёт о гражданах Азербайджана, которые стремятся выехать домой через Дагестан, но не могут этого сделать из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Телефонные переговоры между лидерами по этому поводу состоялись по инициативе российской стороны.

"Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", - сообщает о достигнутой договоренности пресс-служба Кремля.

Напомним, что в Дагестане сложилась тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Для стабилизации ситуации в регион были отправлен "десант" из МЧС (дезинфекция), Минобороны (построит госпиталь), Минздрава (со средствами защиты и кадрами), Роспотребнадзора (со своими тест-системами).