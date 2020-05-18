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В Дагестан отправлен "десант" спасателей, медиков и военных: А ещё Путин привлёк главу Азербайджана
18 мая 2020, 22:55 • 80 • Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане. Россия и Азербайджан объединят усилия по стабилизации ситуации в регионе. Туда уже отправлен "десант" МЧС, Минобороны, Минздрава и Роспотребнадзора.
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами, скопившимися в большом количестве в приграничных районах Дагестана. Подробности рассказали в пресс-службе Кремля.
Речь идёт о гражданах Азербайджана, которые стремятся выехать домой через Дагестан, но не могут этого сделать из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Телефонные переговоры между лидерами по этому поводу состоялись по инициативе российской стороны.
Напомним, что в Дагестане сложилась тяжёлая эпидемиологическая обстановка. Для стабилизации ситуации в регион были отправлен "десант" из МЧС (дезинфекция), Минобороны (построит госпиталь), Минздрава (со средствами защиты и кадрами), Роспотребнадзора (со своими тест-системами).
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