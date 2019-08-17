В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России

После предложения купить Гренландию президенту США Дональду Трампу намекнули на возвращение России Аляски. По крайней мере так можно расценить статью CNN под названием "Ответы на 5 вопросов об идее Дональда Трампа купить Гренландию".

В первую очередь издание объясняет американцам, зачем США вообще понадобилась Гренландия. CNN отмечает, что на острове содержится много нетронутых полезных ископаемых. Также есть и геополитические причины. В Гренландии уже находится американская военная авиабаза.

Также читателям рассказывают, что, оказывается, США уже не первый раз пытается приобрести Гренландию. Первая попытка была в 1946 году. При этом CNN не слишком надеется на образованность американцев и разъясняет, что Гренландия покрыта льдами, а Исландия - зеленью.

Но самое интересное начинается, когда речь заходит о покупке США других иностранных территорий. Первым делом упоминается покупка у России Аляски. И по мнению CNN - это было не очень удачное приобретение. Она (покупка) вошла в учебники истории, как "Безумие Сьюарда", говорится в статье.

"Ок, ждём, родимую, как поётся, "взад"! - шутят российские пользователи в комментариях к статье.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Дональд Трамп в разговорах со своими советниками интересовался их мнением о том, следует ли США попытаться купить Гренландию. Остров входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии.