|
В чёрном списке примерно 40 имён: ЕС решил пока не вводить санкции против Лукашенко
02 октября 2020, 12:15 • 53 • Политика
Евросоюз решил пока не вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако некоторые его сограждане под ограничения попали: в чёрном списке примерно 40 имён.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 2 октября "письменной процедурой будет реализован чёрный список". В нём примерно 40 имён граждан Белоруссии. Все они официальные лица.
По словам Мишеля, Александра Лукашенко в санкционный список пока не включили. Остальные же вызвали гнев ЕС нарушением прав человека и "фальсификацией выборов".
Заявление сделано после завершения первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 08:40
|
26 сентября 2020, 23:20
|
27 сентября 2020, 01:10
|
27 сентября 2020, 01:10
|
28 сентября 2020, 12:55
|
28 сентября 2020, 22:05
|
27 сентября 2020, 21:20