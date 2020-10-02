В чёрном списке примерно 40 имён: ЕС решил пока не вводить санкции против Лукашенко

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что 2 октября "письменной процедурой будет реализован чёрный список". В нём примерно 40 имён граждан Белоруссии. Все они официальные лица.

По словам Мишеля, Александра Лукашенко в санкционный список пока не включили. Остальные же вызвали гнев ЕС нарушением прав человека и "фальсификацией выборов".

Заявление сделано после завершения первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.