В чёрном списке - четыре фамилии: Евросоюз готов ввести персональные санкции против России

Четыре высокопоставленных чиновника России могут попасть под санкции ЕС из-за "преследования Алексея Навального". Источники Reuters и агентства DPA выяснили, что министры иностранных дел ЕС договорились о расширении санкционного списка.

В отношении четырёх граждан России, причастных, по мнению ЕС, к преследованию Навального, могут быть введены санкции. Как сообщил источник, речь может идти об ограничениях против четырёх высокопоставленных российских чиновников.

Отмечается, что договорённость по этому поводу была достигнута 22 февраля.

Впрочем, конкретно на встрече министров в Брюсселе какие-то фамилии, в отношении которых планируются санкции, не назывались.

Однако инсайдер Reuters сообщает, что Евросоюз готов ввести санкции против руководителей СК, ФСИН, Генпрокуратуры и Росгвардии.

Соответственно главе СКР Александру Бастрыкину, директору ФСИН Александру Калашникову, а также генпрокурору Игорю Краснову и главе Росгвардии Виктору Золотову, по данным источника, хотят на год запретить въезд в страны ЕС.

Им также будет запрещено держать деньги в европейских банках.