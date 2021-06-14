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В Чёрном море замечены боевые корабли НАТО: "На всех надеты памперсы"

14 июня 2021, 14:55  •  85 • Политика
Два боевых корабля НАТО были замечены сегодня в Чёрном море. В Минобороны России заявили, что следят за действиями судов. Между тем пользователи Рунета делятся "секретной" информацией: "На всех моряках НАТО заблаговременно надеты памперсы!".
В понедельник, 14 июня, в акваторию Чёрного моря вошли два боевых корабля НАТО. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной, который входит в состав Министерства обороны России.
Это эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегат "Эвертон" ВМС Нидерландов, уточняется в сообщении. Оба судна вооружены управляемыми ракетами. За всеми перемещениями и действиями судов следят силы Черноморского флота России, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.
Ранее, 11 июня, в Чёрном море было зафиксировано появление эсминца ВМС США Laboon. Как заявили представители 6-го флота Соединённых Штатов, судно направили в регион "для обеспечения безопасности".
Русские пользователи уже успели оценить новости и выдать свои версии происходящего.
"На всех моряках НАТО заблаговременно надеты памперсы! Ибо старинный Су-24 вызывает у них бурное недержание!" - иронизирует читатель "РИА Новости" в комментариях. "Если плывут на Украину, то, возможно, везут оружие. Какие у них цели, задачи?" - задаётся логичным вопросом другой комментатор.

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