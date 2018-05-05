В Чёрном море стартовали учения НАТО «Морской щит - 2018»

Натовские группировки прощупывают российские границы на флангах балтийско-черноморской перемычки

4 мая в румынском порту Констанца открылись ежегодные многонациональные военно-морские учения НАТО Sea Shield 18 («Морской щит - 2018»), которые продлятся неделю и завершатся 11 мая.

В штабе ВМС Румынии сообщили, что данные учения являются крупнейшими военными манёврами Североатлантического альянса на южном и восточном фланге с начала текущего года. Для участия в Sea Shield 18 в Чёрное море зашли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в составе британского ракетного эсминца «Дункан» и фрегатов «Виктория» (ВМС Испании), «Байерн» (ВМС Германии), «Гемлик» (ВМС Турции), а также нескольких кораблей меньшего ранга.

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в Чёрном море

Всего в военных манёврах задействованы 21 боевой корабль, 10 самолётов, субмарина и 2300 военных из Румынии, Болгарии, Турции, Украины, Греции, Испании, Великобритании и США.

На учениях количественно выделяется британское военное присутствие: помимо ракетного эсминца «Дункан» Лондон отрядил в Румынию три истребителя «Тайфун», которые в первый день учений «отличились» перехватом российского разведывательного самолёта Ил-20 в нейтральном воздушном пространстве.

Британский истребитель EF-2000 «Тайфун»

Официально целью учений значится борьба с асимметричными угрозами в воздухе, под водой и на море по сценарию, основанному на вымышленной геополитической ситуации. По мнению депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Белика, манёвры НАТО в черноморской акватории являются попыткой прощупать нервы России и вынудить её отказаться от перехватов самолётов альянса вблизи побережья Крыма. «В акватории Чёрного моря натовская группировка отрабатывает задачи не только по обороне, но и по нанесению ударов. Естественно, в данном случае это Крым и другие наши черноморские базы», – предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.

Черноморский флот России пристально следит за военными манёврами НАТО с помощью авиации, корабельного сопровождения, а также загоризонтных и радиолокационных станций.

Примечательно, что учения «Морской щит – 2018» проходят одновременно с военными учениями «Ёж-2018», стартовавшими 2 мая в Эстонии при участии военнослужащих стран-членов и партнёров Североатлантического альянса. Проводя одновременно интенсивные манёвры в Прибалтике и Черноморском бассейне, НАТО прощупывает российские границы на флангах балтийско-черноморской перемычки.