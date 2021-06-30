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В Чёрном море начались учения Sea Breeze 2021

30 июня 2021, 01:20  •  55 • Украина
«Участие в учениях молдавских военных – откровенно недружественный шаг в отношении России»
В понедельник в Чёрном море начались международные ежегодные военные учения Sea Breeze 2021, которые станут самыми масштабными за 20 лет.
Согласно плану, Sea Breeze 2021 продлятся 26 дней – с 28 июня по 23 июля на юге Украины – в районе Одессы, Очакова, Днестровского лимана, острова Змеиный и в дельте реки Дунай.
«Своё участие в Sea Breeze 2021 официально подтвердил 6-й флот США. Кроме того, в учениях примут участие 32 страны. Среди них Австралия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Румыния, Турция, Южная Корея и Япония», – сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
Всего в учениях примут участие около пяти тысяч военных, 32 корабля и около сорока самолётов.
Согласно сценарию учений, перед коалиционной группировкой войск стоит задача «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью «незаконных для Украины вооружённых формирований». Этим незаконным формированиям, по легенде, оказывают помощь власти соседнего государства.
Накануне посольство Российской Федерации в Вашингтоне призвало Соединённые Штаты и их союзников не начинать военные учения в Чёрном море, поскольку это может не только повысить риски непреднамеренных инцидентов, но и «поощрить милитаристские настроения в Киеве».
Однако учения не отменили, а на Украине ходят упорные слухи о готовящейся очередной провокации в Черноморском регионе.
Отправился на эти учения и взвод молдавских военных 22-го миротворческого батальона вместе с пятью боевыми машинами HMMWV.
И. о. министра обороны Молдавии Виктор Гайчук особо подчёркивает, что в учениях примут участие только молдавские миротворцы – будут заниматься отработкой исключительно «профильных задач», а в военно-морских манёврах участвовать не будут.
«Хочу в очередной раз подчеркнуть, что Молдова – нейтральная страна. Однако нейтральный статус государства не означает изоляции. Поэтому подразделения Национальной армии регулярно участвуют в различных учениях, проводящихся в нашем регионе», – заявил исполняющий обязанности министра обороны Виктор Гайчук.
По мнению же российского военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, эти учения являются ещё одной – очередной – попыткой НАТО оказать давление на Россию. А участие в этих учениях молдавских военных – это «откровенно недружественный шаг в отношении России», отметил эксперт.
«Участие молдавских военных в Sea Breeze свидетельствует о желании правящего в Кишинёве режима сделать свою страну частью НАТО. Думаю, нам следует быть готовыми к новым провокациям, которые, очевидно, могут последовать в самом неожиданном ракурсе. Нельзя исключать и худшего варианта развития событий. Разумеется, до большой войны дело вряд ли дойдёт, но провокации всегда тем и опасны, что могут спровоцировать непредсказуемую эскалацию событий. Считаю, главная угроза заключается именно в этом», – рассказал Коротченко в интервью радио Sputnik Молдова.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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