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В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
07 июня 2019, 04:39 • 68 • В мире
Модернизированный Ту-22М3М, по версии издания The National Interest, может доставить серьёзные проблемы американским эсминцам в Чёрном море. По словам аналитиков, США сами проморгали угрозу, решившись вольно трактовать международные соглашения и разрывая сделки.
Модернизированный Ту-22М3М может оказаться неприятным сюрпризом для американских эсминцев в Чёрном море. Как пишет издание The National Interest, обновлённый российский бомбардировщик с ракетой Х-32 "угробит" эсминцы ВМС США.
Впрочем, это вероятно, если военные перебросят Ту-22М3М в Крым.
В числе преимуществ данного самолёта специалисты NI называют, безусловно, вооружение. Военный аналитик Дмитрий Корнев также отметил, что Ту-22М3М, несмотря на то что он меньше Ту-160М, может взять под крыло ядерный "Кинжал" и, по сути, использоваться как стратегический.
Помимо этого, Ту-22М3М имеет возможность подзаправки. Как сообщает "Утро.ру", ранее Ту-22 имел эту функцию, но затем попал под действие договора об ограничении стратегических вооружений.
Но американцы в очередной раз своими действиями загнали сами себя в тупик: вольная трактовка международных соглашений со стороны США теперь даёт повод восстановить возможность дозаправки в воздухе перспективного бомбардировщика.
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