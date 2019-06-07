В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М

Модернизированный Ту-22М3М может оказаться неприятным сюрпризом для американских эсминцев в Чёрном море. Как пишет издание The National Interest, обновлённый российский бомбардировщик с ракетой Х-32 "угробит" эсминцы ВМС США.

Впрочем, это вероятно, если военные перебросят Ту-22М3М в Крым.

В числе преимуществ данного самолёта специалисты NI называют, безусловно, вооружение. Военный аналитик Дмитрий Корнев также отметил, что Ту-22М3М, несмотря на то что он меньше Ту-160М, может взять под крыло ядерный "Кинжал" и, по сути, использоваться как стратегический.

Помимо этого, Ту-22М3М имеет возможность подзаправки. Как сообщает "Утро.ру", ранее Ту-22 имел эту функцию, но затем попал под действие договора об ограничении стратегических вооружений.

Но американцы в очередной раз своими действиями загнали сами себя в тупик: вольная трактовка международных соглашений со стороны США теперь даёт повод восстановить возможность дозаправки в воздухе перспективного бомбардировщика.