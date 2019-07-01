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В Чёрном море американский эсминец встретит непотопляемый авианосец: Крымский депутат о "наглом упорстве" США

01 июля 2019, 16:54  •  201 • Политика
Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель из Симферополя ответил на "наглое упорство", с которым США демонстрируют военную угрозу в Чёрном море, и показательный поход эсминца USS Carney. Этот корабль, напомнил он, встретит российский непотопляемый авианосец.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на "наглое упорство" США в Чёрном море и демонстративный поход американского эсминца USS Carney.
По данным пресс-службы Шестого флота США, эсминец должен принять участие в учениях Sea Breeze 2019 ("Морской бриз"), которые стартуют 1 июля. В рамках данного мероприятия в Одессу также прибывают корабли и авиация других стран - членов НАТО.
"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море", - отметил в разговоре с РИА Новости Юрий Гемпель.
Это упорство, подчеркнул депутат, направлено на создание напряжённости в международных отношениях. А значит, можно сделать вывод, что Вашингтон и не собирается отказываться от своих агрессивных планов.
В то же время, напомнил крымский депутат, за последние годы российские армия и флот получили самое современное оружие, которое разительно превосходит американское вооружение и позволяет обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан.
"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в Черноморском регионе", - добавил Гемпель.
Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.
С начала года это пятый "визит" американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.
Добавим, российская сторона внимательно следит за американским эсминцем Carney, который находится в акватории Черного моря. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.
Наблюдения за американским кораблем осуществляется силами Черноморского флота. В частности, к работе привлечен сторожевой корабль "Сметливый".

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