В Чёрном море американский эсминец встретит непотопляемый авианосец: Крымский депутат о "наглом упорстве" США

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на "наглое упорство" США в Чёрном море и демонстративный поход американского эсминца USS Carney.

По данным пресс-службы Шестого флота США, эсминец должен принять участие в учениях Sea Breeze 2019 ("Морской бриз"), которые стартуют 1 июля. В рамках данного мероприятия в Одессу также прибывают корабли и авиация других стран - членов НАТО.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море", - отметил в разговоре с РИА Новости Юрий Гемпель.

Это упорство, подчеркнул депутат, направлено на создание напряжённости в международных отношениях. А значит, можно сделать вывод, что Вашингтон и не собирается отказываться от своих агрессивных планов.

В то же время, напомнил крымский депутат, за последние годы российские армия и флот получили самое современное оружие, которое разительно превосходит американское вооружение и позволяет обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан.

"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в Черноморском регионе", - добавил Гемпель.

Учения Sea Breeze стартуют 1 июля. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля и 24 самолета.

С начала года это пятый "визит" американского военного корабля в регион. Последний состоялся в апреле, когда в акваторию Черного моря для участия в маневрах с Военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец Ross.

Добавим, российская сторона внимательно следит за американским эсминцем Carney, который находится в акватории Черного моря. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной России.

Наблюдения за американским кораблем осуществляется силами Черноморского флота. В частности, к работе привлечен сторожевой корабль "Сметливый".